هل يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى إيذاء المفاصل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم التي لا يخلو صباحات الأشخاص دونها.

وحذر مركز الصحة السويسري من أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤذي المفاصل, حيث إنه قد يدمر أنسجة الغضاريف، ما يمهد الطريق للإصابة بالداء المفصلي التنكسي المعروف أيضا بالفصال العظمي.

وأوضح المركز أن الداء المفصلي التنكسي عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.

وإن تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض يؤدي إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الشعور بالآلام وخشونة المفاصل، الأمر الذي يؤثر بالسلب على جودة الحياة والاعتماد على النفس.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي عدم تجاوز القيم القصوى المسموح بها لتناول الكافيين، والتي تبلغ 400 مللي جرام (4 فناجين قهوة)، علما بأن الكافيين يوجد في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والكولا والشوكولاتة.