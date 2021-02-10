كيف تخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة؟

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القاهرة - سامية سيد - يرتفع معدل ضربات القلب وينخفض ​​اعتمادًا على ما تفعله وما تشعر به وما يحدث من حولك، لكن معدل ضربات قلبك أثناء الراحة هو المقياس لمدى سرعة دقات قلبك عندما تكون في حالة راحة تامة - الجلوس والنوم، ويمكن أن يختلف معدل ضربات القلب أثناء الراحة من شخص لآخر ومن يوم لآخر، لكن معدل ضربات القلب المرتفع أثناء الراحة يمكن أن يكون علامة حمراء لحدوث شيء آخر في الجسد، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة

عادةً ما يكون معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة.

أفضل وقت لقياسه هو بعد الاستيقاظ مباشرة عندما لا تزال في السرير ضع إصبعك على جانب رقبتك أو على معصمك حتى تشعر بنبضك ثم احسب عدد النبضات في 60 ثانية.

ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة

بشكل عام، يعد تباطؤ معدل ضربات القلب أثناء الراحة علامة على صحة جيدة حتى أن بعض الرياضيين والأشخاص النشطين للغاية يعانون من انخفاض معدل ضربات القلب إلى أقل من 60 عندما يكونون في حالة راحة.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون معدل ضربات القلب المرتفع مؤشرًا على مشاكل مثل:

-الحالة الجسدية السيئة.

-فقر الدم.

-الجفاف.

-الالتهابات.

-مشاكل الغدة الدرقية.

في كثير من الأحيان، يعد معدل ضربات القلب المرتفع أثناء الراحة علامة على أن قلبك يعمل بجهد أكبر مما يحتاج إليه مثل أي عضلة، لا يعمل القلب بشكل جيد في الأشخاص الذين ليسوا نشيطين للغاية ، لا يكون القلب فعالاً، لذا يجب أن تعمل بجد أكبر لضخ الدم في جسمك".

كيفية خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة

يمكن للتغييرات في نمط الحياة أن تعزز صحة القلب وتخفض معدل النبض.

1. التحرك

التمرين هو الطريقة الأولى لخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة". السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة هو نمط الحياة الخامل، حيث تقضي الكثير من الوقت في عدم الحركة.

ويمكن أن يؤدي كونك في حالة سيئة إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشكلات أخرى، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري. لمنح قلبك تمرينًا صحيًا، توصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي متوسط ​​الشدة أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط القوي.

كلما مارست الرياضة، أصبح قلبك أقوى نظرًا لأنه يضخ المزيد من الدم مع كل نبضة ، فلن يحتاج إلى الضخ بنفس القوة ، مما يؤدي إلى خفض معدل ضربات القلب.

2. إدارة التوتر

يمكن للقلق والتوتر أن يرفعوا معدل ضربات القلب أيضًا للمساعدة في خفضه، حاول إضفاء الهدوء على يومك، حاول التأمل أو ممارسة تمارين التنفس.

3. تجنب الكافيين والنيكوتين

المنشطات مثل الكافيين والسجائر يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب قد يساعد التقليل (أو الاستغناء عنها تمامًا) في خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

4. الحفاظ على وزن صحي

كلما زاد الوزن الذي تحمله ، كان على جسمك أن يعمل بجهد أكبر لنقل الدم عبر الجسم - خاصةً إذا لم يكن لديك الكثير من الكتلة العضلية يمكن أن يساعد فقدان الوزن في خفض معدل ضربات القلب.

يمكن أن يساعدك اتباع التغذية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على وزن صحي وهي مفيدة لصحة القلب بشكل عام.

5. رطوبة الجسم

يمكن أن يتسبب الجفاف في زيادة سُمك الدم هذا يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لدفع الدم حوله. لإعطاء قلبك استراحة وخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة ، اشرب الكثير من الماء.

6. النوم الجيد

إذا كنت تعاني من نقص في النوم بشكل منتظم ، فهذا صعب على القلب. احصل على قسط كافٍ من النوم للمساعدة في الحفاظ على صحة قلبك وبقية جسمك.

معدلات القلب الصحية

يختلف معدل ضربات القلب من شخص لآخر ومن يوم لآخر ولكن إذا لاحظت أن معدل ضربات قلبك يزيد باستمرار عن 100 - خاصة إذا كنت قد حاولت إجراء تغييرات في نمط الحياة - فمن الجدير أن تذكر ذلك لطبيبك.

قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يؤثر روتين تمرين جديد أو تغييرات نمط الحياة الأخرى على معدل ضربات القلب، يستغرق قلبك وقتًا ليصبح أقوى.