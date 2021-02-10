شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القرنبيط عديدة وأبرزها يعزز صحة جهازك العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد القرنبيط الصحية لا حصر لها، فهو غني بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات، بما في ذلك الريبوفلافين والنياسين وفيتامين سي، كما أنه غني بمضادات الأكسدة بفضل فيتامين سي والكاروتينات، علاوة على ذلك فإن القرنبيط وعائلته من الخضراوات الصليبية مثل: الكرنب والبروكلي واللفت غني بالجلوكوزينولات، وهي مركبات تحتوي على الكبريت مع خصائص مضادات الأكسدة القوية، وفقًا لبحث نُشر في مجلة التغذية الوقائية وعلوم الغذاء، في هذا التقرير نتعرف على فوائد القرنبيط.



فوائد القرنبيط

فوائد القرنبيط

فوائد القرنبيط عديدة بما يحتويه من عناصر غذائية عديدة،وبحسب مجلة "shape" قال أرين دول آر.دي.إن، اختصاصي التغذية والتثقيف الغذائي، إن المركبات ، الموجودة بشكل أساسي في الخضراوات الصليبية ، تدعم أيضًا إزالة السموم وتقليل الالتهاب في الجسم.

يعزز الهضم الصحي

تعتبر الخضراوات من أفضل مصادر الألياف، يحتوي كل كوب من القرنبيط على 2 جرام من الألياف، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي عن طريق الحفاظ على انتظام الأمعاء.

يحتوي القرنبيط على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وهو غني بشكل خاص بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا تذوب في الماء.

يمكنك التفكير في الألياف غير القابلة للذوبان على أنها مكنسة تكتسح جهازك الهضمي للحفاظ على حركة الطعام والفضلات يضيف حجمًا إلى البراز ، مما يدعم الحركة والانتظام.

على الجانب الآخر ، تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء ، مما يخلق مادة تشبه الهلام وتبطئ عملية الهضم وتبقيك ممتلئًا.

قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

نظرًا لأن القرنبيط ملئ بالعناصر الغذائية المفيدة لك ، تتم حاليًا دراسة القرنبيط والخضروات الصليبية الأخرى لخصائصها المحتملة المضادة للسرطان ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

القرنبيط ، على وجه الخصوص ، يحتوي على "تركيز غني من المركبات المضادة للأكسدة ، بما في ذلك فيتامين ج ، وبيتا كاروتين ، والمغذيات النباتية مثل كيرسيتين وكايمبفيرول.

تعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة ، المعروفة أيضًا باسم الجزيئات الضارة التي يمكن أن تزيد من الإجهاد التأكسدي - وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطان - عندما تتراكم وتخرج عن السيطرة.

يحبط تكاثر خلايا سرطان المبيض في دراسة معملية أجريت عام 2018 وخلايا سرطان القولون في دراسة معملية أجريت عام 2020.



فوائد القرنبيط

يعزز صحة الأعصاب

عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية للقرنبيط، لا يمكنك أن تنسى المستويات العالية من الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي يساعد عقلك والجهاز العصبي على تنظيم الذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ، من بين وظائف أخرى ، وفقًا للمعاهد الوطنية الصحة.

يُعتبر الكولين أيضًا "لبنة أساسية من مادة الأسيتيل كولين ، وهي مادة كيميائية مرسال للخلايا العصبية تستخدم للتواصل مع بعضها البعض.

يعتبر الأسيتيل كولين أمرًا مهمًا للذاكرة والإدراك - لدرجة أن المستويات المنخفضة ارتبطت بمرض الزهايمر.

للتأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات للمركب المناهض للسرطان إبطاء تطور الاضطرابات العصبية التنكسية ، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب المتعدد، وفقًا لمراجعة أجريت عام 2019 في المجلة الأوروبية لعلم الأدوية. علاوة على ذلك ، تشير مقالة نُشرت عام 2019 في مجلة Brain Circulation أيضًا إلى أن السلفورافان يمكن أن يعزز تكوين الخلايا العصبية أو نمو الخلايا العصبية ، مما يحمي جهازك العصبي بشكل أكبر.



فوائد القرنبيط

يساعد على فقدان الوزن والتحكم فيه

عند استخدامه بدلاً من الأطعمة عالية السعرات الحرارية - قد يساعدك القرنبيط على إنقاص الوزن أو التحكم فيه.

يحتوي كوب واحد من القرنبيط الخام على 27 سعرًا حراريًا فقط ، مما يجعله "بديلًا ممتازًا للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والكربوهيدرات المرتفعة مثل الأرز أو البطاطس المهروسة.