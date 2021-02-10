"بالقانون".. أستراليا تمدد سجن مدان بالإرهاب 3 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت محكمة أسترالية، الأربعاء، سجن شخص مدان بقيادة "خلية إرهابية" خططت لقتل الآلاف، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته الأصلية.

وكان حُكم في فبراير/ شباط 2009 على أسترالي من أصل جزائري يدعى عبد الناصر بن بريكة، بالسجن لمدة 15 عاماً لقيادته منظمة التزمت بأعمال العنف وناقشت شنّ هجمات بالقنابل والأسلحة النارية.



لكن بعد قضائه مدة عقوبته رسمياً في نوفمبر/ تشرين الأول 2020، تقدّمت الحكومة الاسترالية بالتماس لإبقائه خلف القضبان لثلاث سنوات إضافية بموجب قانون نادراً ما تم اللجوء إليه، وهو مخصّص للمدانين الخطرين وبخاصة في قضايا الإرهاب.

وخسر بن بريكة، الأربعاء، في المحكمة العليا استئنافه ضدّ "أمر الاعتقال المستمر"، حيث قضت المحكمة بشرعية القرار لأنّه "مصمّم بشكل مناسب لحماية المجتمع من النشاط الإجرامي الإرهابي".

واعتبر محامو الرجل أنّ الحكومة الفيدرالية لا تملك سلطة فرض مثل هذا الأمر.

واعتقل بن بريكة مع عدد من أتباعه في نوفمبر/تشرين الأول عام 2005 بعد أن شدّدت أستراليا قوانينها لاعتقال مخطّطين محتملين لأعمال إرهابية بعد تفجيرات لندن في يوليو/ تمّوز من ذلك العام.

وتمّ تجريده من الجنسية الأسترالية أواخر عام 2020 في قرار هو الأول من نوعه تسحب فيه الجنسية من شخص لا يزال داخل البلاد.