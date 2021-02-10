شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار مكملات زيادة الوزن.. منها ضيق التنفس وتشنج العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن هو أمر صعب مثل فقدان الوزن، فقد يقضي الناس ساعات في صالة الألعاب الرياضية ، ويتناولون نظامًا غذائيًا كثيفًا لزيادة الوزن.ويعتبر تناول مكملات زيادة الوزن من أسرع الطرق لزيادة الوزن، ولكن على الرغم من ذلك فإن لها أثار جانبية على الجسم بالتأكيد.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يستهلك الكثير مساحيق زيادة الوزن بانتظام لمعالجة انخفاض كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم، ولكن هل فكرت يومًا في الآثار الجانبية لاستخدام مساحيق زيادة الوزن؟ بالنظر إلى ذلك ، فإن أسهل طريقة لاكتساب الناس غالبًا لا تفكر مليًا قبل تناول مساحيق زيادة الوزن.

لكن الحقيقة هي أنه يجب عليك استشارة الطبيب قبل إضافة مساحيق زيادة الوزن إلى نظامك الغذائي، ويجب أيضًا أن تكون حريصًا جدًا على الجرعة وفقًا لنوع جسمك، وضرورة عدم الإفراط في تناول هذه المكملات، وأن يكون لديك معرفة كاملة بإيجابيات وسلبيات استخدام مساحيق زيادة الوزن قبل تناولها يوميًا.

ما هو مسحوق زيادة الوزن؟

معظم الذين يكتسبون الوزن، يستخدمون مساحيق تخلط بالماء أو أي مشروب مفضل آخر لتحقيق الزيادة في كتلة الجسم، تحتوي هذه المساحيق على كميات متفاوتة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الفردية والمكملات الأخرى مثل الكرياتين.

تعمل هذه المساحيق فورا بالجسم، وتأتي بعض مكملات زيادة الوزن على شكل أقراص أو كبسولات ، لكنها لا توفر سعرات حرارية كافية.

وفقًا لخبراء الصحة ، فإن استهلاك مسحوق زيادة الوزن غير المناسب يسبب تقلصات عضلية وآثار جانبية ضارة أخرى، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك غير الكافي إلى تلف الكلى ومشاكل الكبد ومشاكل القلب والجفاف والإسهال.

مسحوق زيادة الوزن غني بشكل كبير بفيتامين ج ومحتوى الحديد ، وهي أسباب الإسهال ومشاكل المعدة، ولتجنب الأمراض الصحية غير الضرورية ، لا يجب استخدام مسحوق زيادة الوزن إلا بعد استشارة الطبيب.

المخاطر المرتبطة بمسحوق زيادة الوزن مشاكل الكلى:

ترتبط أمراض الكلى في الغالب بتناول مسحوق زيادة الوزن، ومع ذلك ، فإن مسحوق زيادة الوزن هو سبب غير مباشر لحصوات الكلى التي تجعل هرمونات الجسم عرضة لها.

مشاكل الكبد:

تم الإبلاغ عن مشاكل في الكبد بعد تناول مسحوق زيادة الوزن بشكل غير مناسب. ثبت أن المكمل الصحي قاتل عند تناوله مع الكحول.

شد العضلات وتشنجاتها:

في بعض الأحيان ، يتدرب الناس بشكل مكثف للغاية، وقد يؤدي هذا النهج المفترض إلى نقص إمدادات السوائل الكافية التي تسبب شد و تقلصات العضلات.

مشاكل التنفس:

ارتبطت مشاكل التنفس أيضًا بالاستهلاك غير السليم لمسحوق زيادة الوزن، فغالبًا ما تؤدي الجرعات غير المناسبة من هذا المكمل الصحي إلى مشاكل في التنفس مثل السعال والعطس والصفير وحتى الربو، وإذا كان الشخص يعاني من أي مشكلة في التنفس ، فيجب تجنب المكملات الصحية المرتبطة بالوزن.

الغثيان والإسهال:

يمكن أن تحدث إحدى المتلازمات غير الشائعة عند تناول مسحوق زيادة الوزن والغثيان والإسهال إذا ظلت المكملات الصحية غير قابلة للذوبان في المعدة.

زيادة الوزن غير الصحية:

إذا تم تناول مكملات زيادة الوزن بكميات زائدة ، يمكن أن تسبب زيادة غير صحية في الوزن، كما يمكن أن يزيد من الدهون غير الضرورية. عندما لا يتطابق نظام التمرين مع مكملات زيادة الوزن ، يتم تحويل السعرات الحرارية غير المستخدمة إلى دهون.