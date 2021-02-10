شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن الفتق المعقد والمتكرر وطرق الوقاية من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفتق من المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الكثير من الأشخاص ويحتاج الأمر في كثير من الحالات للتدخل الجراحى، وتحدث هذه الحالة عندما تندفع الأمعاء أو أي عضو داخلي آخر في الجسم من خلال نقطة ضعيفة في العضلات أو الأنسجة، نظرًا لأن الفتق المعقد كبير الحجم، فإن إدارته أصعب قليلاً من الفتق البسيط، يجب معالجة الفتق المعقد بسرعة لأنه ينطوي على مخاطر عالية من حدوث مضاعفات.

ووفقا لتقرير لموقع time now news في كثير من الحالات ، يتطور الفتق بعد الجراحة كشف التحليل الإحصائي المفصل أن معدل التكرار حوالي 20 % إذا تم اتخاذ احتياطات معينة بعد الجراحة ، يمكن تقليل احتمالية تكرار الفتق.

كل ما تريد معرفته عن الفتق المعقد

الفتق الكبير والكثير من العضلات المصابة يسمى فتق معقد يصبح الفتق معقدًا عندما تفشل المحاولات الجراحية المتكررة لإغلاق جدار البطن، في هذا النوع من الفتق تصبح العضلات ضعيفة لا تستطيع إمساك الأمعاء. لذا يلزم إجراء بعض التعديل، لهذا الغرض ، تم إجراء إعادة بناء جدار البطن. وهى مثل الجراحة التجميلية لإعادة بناء جدار البطن، تعمل هذه الجراحة على تحسين وظيفة العضلات للمريض.

يعتبر الفتق المعقد أكثر تعقيدًا في العلاج تأتي مع مضاعفات أعلى ومعدل تكرار وليس من السهل إدارتها لأنها أكبر من 10 سم في أي بعد بالنسبة لمعظم حالات الفتق المعقدة، فإن معدل التكرار هو 10 إلى 20 % ، اعتمادًا على طبيعة الفتق وعوامل أخرى يجب اتخاذ إجراءات فورية عندما يسبب لك الفتق إزعاجًا.

الفتق المتكرر

الخوف الأكبر من جراحة إصلاح الفتق هو عودة الفتق بعد العلاج ، إذا ظهر الفتق مرة أخرى ، يشار إلى هذا على أنه فتق متكرر يظهر عادةً بالقرب من أو في موقع الإصلاح السابق، إذا تقدم الفتق وبرزت الأمعاء في الفتق ، فقد يتسبب ذلك في مضاعفات صحية خطيرة من المرجح أن يعود الفتق الجراحي.

جميع العمليات الجراحية الثلاثة ، يمكن استخدام الجراحة التقليدية المفتوحة والجراحة بالمنظار والجراحة الروبوتية لعلاج الفتق المتكرر تكتسب عملية تنظير البطن شعبية سريعة لإصلاح الفتق المتكرر، لم تنزعج العضلات الضعيفة بالفعل يمكن أن تحافظ الثقوب الصغيرة على سلامة العضلات أكثر من الشق الكبير في إجراء إصلاح الفتق المفتوح.

تظهر العديد من الدراسات أن فرص عودة الفتق تكون أقل في تقنيات التنظير البطني الجراحة الروبوتية هي طريقة أكثر دقة للقيام بنفس الشيء وهي مفضلة في المواقف المعقدة والمتكررة.

أسباب تكرار الفتق

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى تكرار الفتق بعد الجراحة وتشمل كيف تم إغلاق الأنسجة أثناء الجراحة، إذا أصيبت الشقوق الجراحية، عدم اتباع توصيات ما بعد الجراحة، ابتعد عن التدخين بعد الجراحة مباشرة ، حيث يؤثر النيكوتين سلبًا على عملية الشفاء، الاستخدام المنتظم للمنشطات، السعال الحاد المزمن، زيادة الوزن أو السمنة، الإفراط في ممارسة الأنشطة البدنية، عوامل وراثية.

النساء اللواتي يخضعن لاستئصال الرحم أو الرجال الذين خضعوا لعمليات جراحية في البطن معرضون للإصابة بالفتق المتكرر.

نصائح لمنع تكرار الفتق

يجب أن يتم إجراء جراحة الفتق بواسطة جراح ذي خبرة.

تناول الأطعمة الصحية والمغذية والتي تشمل الفواكه والخضراوات الموسمية والحبوب الكاملة.

حافظ على وزن جسمك المثالي.

تجنب الشرب والتدخين.

تجنب رفع الأشياء الثقيلة أو قم بذلك بعناية.

اعتني بجهازك الهضمي لتجنب الإمساك.

استشر الطبيب عندما يكون لديك سعال مستمر.

قم بممارسة اليوجا وممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل بشكل منتظم.

طرق تجنب مضاعفات الفتق

لن يختفي الفتق من تلقاء نفسه لذا فإن الجراحة هي الطريقة الوحيدة لعلاج الفتق بشكل فعال إذا لم يتم علاج الفتق في الوقت المناسب، فقد يزيد الضغط على الأنسجة المحيطة ، وفي مثل هذه الحالات ، تكون الجراحة الطارئة في غضون ساعات من حدوثها ضرورية لمنع موت الأنسجة.