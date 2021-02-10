شكرا لقرائتكم خبر عن هل فترة العزل لمدة 10 أيام لمرضى كورونا كافية؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا، أوصت سلطات الصحة العامة بضرورة عزل الأشخاص المصابين بالفيروس ذاتيا لمدة 14 يومًا.ولكن في دراسة جديدة ، نُشرت على خادم medRxiv * قبل الطباعة ، أفاد باحثون في البرازيل أن مرضى كورونا المعتدل يمكن أن يكونوا معديين في اليوم العاشر من المرض، حتى في حالة عدم وجود أعراض.



العزل 10 أيام كافية لمرضى كورونا ام لا

إرشادات الحجر الصحي والعزل

استندت التوصية الأولية للعزل أو الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لمرضى كورونا إلى وصف أن الأشخاص المصابين بمرض معتدل أو شديد يمكن أن يظلوا إيجابيين حتى اليوم 12 إلى 14.

فيما أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن البيانات تشير إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بفيروس الخفيف إلى المعتدل يظلون معديين لمدة لا تزيد عن 10 أيام بعد ظهور الأعراض، وفي الوقت نفسه، يظل معظم المصابين بمرض شديد معديًا لمدة لا تزيد عن 20 يومًا بعد ظهور الأعراض.

وتوصي هيئات الصحة بكثير من الدول، أنه بالنسبة لمعظم الأفراد المصابين بـ كورونا ، يمكن التوقف عن العزل والاحتياطات بعد 10 أيام من ظهور الأعراض وعلاج الحمى لمدة 24 ساعة على الأقل ، دون أدوية خفض الحمى ومع تحسن الأعراض.

وبالنسبة للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض، يوصى أيضًا بالتوقف عن العزل والحجر الصحي والاحتياطات بعد 10 أيام من تاريخ أول اختبار إيجابي لـ PCR لـ فيروس كورونا.

في المرضى في المستشفى الذين يعانون من كورونا المعتدل أو الشديد، اقترحت الدراسات القائمة على زراعة الخلايا أنه لم يتم العثور على فيروس قادر على النسخ المتماثل بعد 9 أيام من ظهور الأعراض. ومن ثم ، يوصي خبراء الصحة بإخراج المريض من المستشفى بعد 10 أيام من العزل.

الدراسة

هدفت الدراسة ، التي كانت جزءًا من مشروع شامل تم تطويره في أراراكوارا ، ساو باولو ، البرازيل ، إلى تحديد ما إذا كان من الآمن إخراج مرضى كورونا بعد 10 أيام من ظهور الأعراض ، حتى إذا كانت أعراضهم قد علاجها بالفعل.

شملت الدراسة 53 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا الخفيف المؤكد، ووجد الفريق أن 40 من أصل 53 مريضًا (79 %) كانوا مصابين بفيروس كورونا في اليوم العاشر.

من حيث الأعراض، ظهرت الأعراض على ثلاثة من سبعة مرضى في اليوم العاشر ، لكنهم لاحظوا أن الأعراض كانت أكثر اعتدالًا من تلك التي ظهرت خلال المرحلة الحادة من العدوى.

على الرغم من أن بعض الدراسات قد أظهرت أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الخفيف أو المعتدل يمكن أن يظلوا بعدوى لمدة لا تزيد عن 9 أيام بعد ظهور الأعراض، تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن بعض المرضى قد يظلون معديين في اليوم العاشر.