شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية تحذر: بعض المتعافين من كورورنا لا يزالون يحملون الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة بريطانية أعدتها وكالة الصحة العامة في إنجلترا Public Health England (PHE) من أن بعض الأشخاص المتعافين من كورونا الذين لديهم مناعة من كورونا حالية، لا يزالون يحملون مستويات عالية من الفيروس ويمكنهم نظريًا نقله.

سلطت سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين في PHE والقائدة المشاركة للدراسة، الضوء على هذا الاحتمال، وقالت وفقا لتقرير صحيفة ميرور" Mirror"، "لقد وجدنا أشخاصًا لديهم كميات كبيرة جدًا من الفيروسات في مسحات الأنف والحلق والتي يمكن أن تكون بسهولة في النطاق الذي قد يتسبب في مستويات انتقال إلى أفراد آخرين."



الاصابة بالفيروس ممكنة حتى لو كنت محصن ضد كورونا

شددت هوبكنز على ضرورة التزام الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بـ كورونا وتعافوا بقواعد التباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة ومراعاة النظافة لتجنب نقل المرض، على هذا الأساس ، فإن تخفيف الإغلاق سيكون قادمًا لفترة طويلة.

ومع ذلك ، هناك تقرير آخر ، كان أكثر تفاؤلاً، حيث أكد أن الإصابة مرة أخرى بـ كورونا أمر نادر الحدوث ، على الأقل في هذه المرحلة ، وأن وجود الأجسام المضادة سيوفر الحماية لفترة طويلة من الوقت ، على الرغم من أنه قد لا يكون مناعة مدى الحياة.

وأوضح لورانس يونغ ، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي في كلية طب وارويك : هذه الدراسة تعطينا فكرة عما يجب أن تكون عليه الشروط للإفراج عن الإغلاق.

النتيجة المقلقة هي أن بعض الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة لـ Covid (من عدوى) يبدو أنهم ما زالوا قادرين على حمل الفيروس التاجي ويمكن أن ينشروه للآخرين، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من السكان سيحتاجون إما إلى مناعة طبيعية أو تم تحصينهم.

أضاف عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي في كلية طب وارويك ، أنه نظرًا لأن النتائج تغطي الأشهر التي سبقت ظهور المتغير الجديد ، "سيكون من المهم تحديد ما إذا كانت العدوى السابقة بمتغير الفيروس القديم قادر على توفير الحماية من إعادة الإصابة بفيروس متغير جديد ".

تشير التقارير الأخيرة إلى أنه لن تكون جميع اللقاحات فعالة بنفس القدر مع أحدث المتغيرات ، وقالت البروفيسور سارة جيلبرت ، وهي رائدة في لقاح أكسفورد أسترا زينيكا ، إنه قد يكون لديهم انخفاض في فعاليتهم ضد المرض الخفيف إلى المتوسط ​​وقد لا يقلل من العدد الإجمالي لحالات كوفيد، ولكن على الرغم من ذلك فأن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأمراض الشديدة وحالات الاستشفاء والوفيات.