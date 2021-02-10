شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصيحة مهمة قبل بدء أي برنامج رياضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح د. صالح سالم الغامدي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري قلب الكبار بأهمية إجراء فحص الضغط والقلب قبل بدء أي برنامج رياضي. وقال الغامدي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “قبل بدء برنامج رياضي يفترض فحص الضغط والقلب وفي حال ارتفاعه عن 140/90 ووجود مضاعفات للعين أو الكلى أو تضخم قلب فيجب التحكم فيه قبل بدء الرياضة”.

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