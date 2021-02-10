شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة فرنسية: انخفاض معدلات الإصابة بكورونا لدى الأطفال الصغار فى الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية فرنسية أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا كانت منخفضة بشكل كبير بين الأطفال في دور الحضانة المختلفة في فرنسا، ووفقا للدراسة التي نشرت في The Lancet Child Adolescent Health ، كانت معدلات الإصابة بكورونا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و 4 سنوات منخفضة في مختلف مراكز الرعاية النهارية الفرنسية يُقال أنه أول تقدير للعدوى في أماكن ما قبل المدرسة.

ووفقا لتقرير لموقع timesofindia ، قيمت الدراسة 327 طفلاً و 197 موظفًا للرعاية النهارية ومجموعة مقارنة مكونة من 164 بالغًا من 13 حضانة في منطقة باريس وروين وأنيسي، وفقًا للدراسة ، 14 طفلاً (3.7٪) ، 14 موظفًا للرعاية النهارية (6.8 ٪) وتسعة من 164 بالغًا (5٪) ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة اعتبارًا من يونيو من العام الماضي.

أشار البحث إلى أن الأطفال كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس في المنزل وليس في الحضانة من بين أولئك الذين لديهم أجسام مضادة ، كان لدى 55 % أحد الوالدين على الأقل كان إيجابيًا أيضًا ، مقارنة بـ 14 % من الأطفال الذين كانت نتائج اختبارهم سلبية.

قال الدكتور كاميل أوبيايس ، المؤلف الرئيسي للدراسة "تشير نتائجنا إلى أن مراكز الرعاية النهارية "الحضانات" ليست نقاط تركيز لعدوى فيروس كورونا وأن الأطفال الصغار لا ينشرون الفيروس على نطاق واسع في هذه البيئات".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه النتائج مطمئنة للآباء والموظفين في مراكز الرعاية النهارية "الحضانات" ، لا سيما بالنظر إلى أن الأطفال الذين شملتهم الدراسة لديهم آباء عاملون ويعتقد أنهم معرضون لخطر أكبر خلال الموجة الأولى من الوباء".