شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة كندية: البروتين المسئول عن الإصابة بالزهايمر يحمى أيضًا من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية بجامعة جامعة ساسكاتشوان الكندية أن البروتين المسئول عن الإصابة بداء الزهايمر والذى يسمى أميلويد بيتا 38 قد يكون له فوائد وقائية ضد المرض نفسه، وهو ما قد يساعد الأطباء على تحديد العلاجات التي قد تساعد في إبطاء تقدم المرض.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، فالنتائج المستخلصة من الدراسة الجديدة حول مرض الزهايمر، بقيادة باحثين في جامعة ساسكاتشوان ، يمكن أن تساعد الأطباء في النهاية على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب الدماغ التدريجي الزهايمر الذي لا رجعة فيه وتمهيد الطريق للعلاجات التي تبطئ أو منع ظهوره.

وأظهر البحث ، الذي نُشر في مجلة Scientific Reports ، أن شكلاً أقصر من بروتين الببتيد يعتقد أنه مسؤول عن التسبب في مرض الزهايمر بيتا أميلويد 42 ، يوقف الآلية المسببة للضرر لنظيره الأطول.

قال عالم الكيمياء العصبية الجزيئية داريل موسو ، الأستاذ في قسم الطب النفسي في الجامعة: "بينما يعطل Aβ42 الآلية التي تستخدمها خلايا الدماغ للتعلم وتكوين الذكريات ، فإن Aβ38 يثبط هذا التأثير تمامًا ، وينقذ خلايا الدماغ بشكل أساسي".

وأضاف موسو إن الدراسات السابقة قد ألمحت إلى أن Aβ38 قد لا يكون سيئًا مثل الشكل الأطول ، لكن أبحاثهم هي الأولى التي تثبت أنها واقية بالفعل، وأوضح قائلا" إذا تمكنا على وجه التحديد من إخراج Aβ42 والاحتفاظ بـ Aβ38 فقط ، فربما يساعد ذلك الناس على العيش لفترة أطول أو يتسبب في بدء المرض لاحقًا ، وهو ما نريده جميعًا."

Aβ42 مادة سامة للخلايا ، وتعطل الاتصال بين الخلايا ، وتتراكم بمرور الوقت لتكوين رواسب تسمى لويحات يعتقد أن هذا المزيج من العوامل هو المسؤول عن التسبب في مرض الزهايمر لطالما اعتقد الخبراء أن جميع أشكال ببتيدات Aβ تسبب مرض الزهايمر ، على الرغم من حقيقة أن التجارب السريرية أظهرت أن إزالة هذه الببتيدات من أدمغة المرضى لا تمنع المرض أو تعالجه.