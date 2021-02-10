شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ضيق التنفس بعد أسبوع من أعراض كورونا قد تكون علامة على سلالة جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخوف العلماء من أن سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من فيروس كورونا تستعصي على بعض اللقاحات ومنها لقاح AstraZeneca jab، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى الانتباه على أعراض فيروس كورونا، حيث يمكن أن تتفاقم إحدى الأعراض على وجه الخصوص بعد أسبوع واحد.

واقترح دراسة جديدة وفقا لتقرير موقع " express"، أن حقنة أكسفورد / أسترازينيكا توفر "الحد الأدنى من الحماية" ضد عدوى COVID-19 الخفيفة والمتوسطة، وسارع الخبراء إلى تهدئة المخاوف بشأن فعالية اللقاح ضد سلالة جنوب إفريقيا الجديدة، ولكن يحذر الأطباء من تطور الأعراض إلى ضيق النفس بعد فترة من ظهور الأعراض الكلاسيكية، والتي قد تدل على إصابتك بمتغير سلالة جنوب أفريقيا.



ضيق التنفس وسلالة كورونا بجنوب أفرقيا

يعد التعرف على أعراض الفيروس التاجي والاستجابة لها أمرًا بالغ الأهمية لوقف انتشاره وتقليل حالات دخول المستشفى، وهناك فئات مختلفة من الأعراض لأن شدة COVID-19 يمكن أن تتراوح من خفيفة جدًا إلى شديدة، وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض قليلة فقط ، وقد لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

وفقًا لمايو كلينيك ، قد يعاني بعض الأشخاص من تفاقم الأعراض ، مثل ضيق التنفس والالتهاب الرئوي ، بعد حوالي أسبوع من بدء الأعراض.

من هو المعرض لخطر الإصابة بفيروس كوفيد الحاد؟

تقول Mayo Clinic: "الأشخاص الأكبر سنًا لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض خطيرة من كورونا ، ويزداد الخطر مع تقدم العمر، ووفقًا للهيئة الصحية البريطانية ، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة قد يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

ما هي أهم أعراض فيروس كورونا؟

الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك)

سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة ، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادة من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد)

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء ، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.

يوضح الجسم الصحي أن "معظم المصابين بفيروس كورونا لديهم واحد على الأقل من هذه الأعراض".

كيف تستجيب للأعراض

إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا ، فقم بإجراء اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

يجب عليك أنت وأي شخص تعيش معه البقاء في المنزل وعدم وجود زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار - فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.

يجب أيضًا أن يظل أي شخص في فقاعة الدعم في المنزل إذا كنت على اتصال وثيق به منذ بدء الأعراض أو خلال 48 ساعة قبل أن تبدأ، فقاعة الدعم هي المكان الذي يمكن فيه لشخص يعيش بمفرده (أو مع أطفاله فقط) مقابلة أشخاص من منزل آخر.