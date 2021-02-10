شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعات الواحدة للقاح كورونا تقلل العدوى على المدى القصير فقط.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv، أن سياسة الجرعة الواحدة من لقاح كورونا قد تزيد من إمكانية تطور المستضدات، حيث كشفت الدراسة أن التركيز على جرعة واحدة قد يقلل من العدوى على المدى القصير، لكن النتائج طويلة المدى تعتمد على هذه القوة المناعية.

حتى الآن، تمت الموافقة على 11 لقاحًا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك لقاحات فايزر-بيونتك Pfizer / BioNTech وأكسفورد-استرازينيكا Oxford / AstraZeneca و Moderna مودرنا.



جرعة واحدة من لقاح كورونا وطفرات الفيروس

تستخدم لقاحات فايزر -بيونتك / و جزيئات حمض الريبونوكليك (mRNA) التي تشفر بروتين ارتفاع الفيروس، بمعدلات فعالية تزيد عن 95 % و 94 % على التوالي، ويتم توفير كلا اللقاحين على جرعتين.

وفي الوقت نفسه ، يستخدم لقاح Oxford / AstraZeneca ناقلًا غير متكرر للفيروس الغدي وقد تم اختباره أيضًا في التجارب السريرية، ويتم أيضا إعطاؤه على جرعتين ، كل 28 يومًا على حدة. في التجارب السريرية ، يتراوح معدل فعالية هذا اللقاح من 62 إلى 90 %.

منذ أن تم توزيع هذه اللقاحات على المستوى الدولي ، اختارت العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة وكندا تأخير الجرعة الثانية لزيادة عدد الأشخاص الذين سيحصلون على جرعة واحدة على الأقل بسبب نقص الجرعات المتاحة لكل بلد.

على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك تقدم كبير في تعزيز الاستجابات المناعية لدى أكبر عدد من الأفراد ، إلا أنه من غير المؤكد مدى قوة وطول المناعة الطبيعية واللقاحية.

قام فريق دولى بتحليل ودراسة الآثار الوبائية لأنظمة الجرعات المختلفة على حالات كورونا، وقاموا بفحص التأثيرات المحتملة لنظام الجرعات.

بناء على ذلك، كشف الباحثون أن تقليل الجرعة إلى جرعة واحدة لتغطية المزيد من الأشخاص سيقلل من العدوى على المدى القصير، ومع ذلك ، يمكن أن يشكل التأثير طويل المدى تهديدًا لتطور المستضد ، والذي يحدث عند ظهور متغيرات أو سلالات جديدة.

سلالات جديدة ناشئة

يواجه العالم تهديدًا جديدًا بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء ، بسبب ظهور سلالات ومتغيرات جديدة، فقد أبلغت المملكة المتحدة لأول مرة عن البديل الجديد ، المسمى B.1.1.7 ، في ديسمبر 2020، ومن هناك ، انتشر إلى العديد من البلدان، وفي جنوب إفريقيا ، ظهر نوع آخر ، يسمى البديل 501Y.V2 .

ومع ظهور سلالات ومتغيرات جديدة على مستوى العالم ، من المهم دراسة ما إذا كان تأخير الجرعة الثانية يمكن أن يساعد في تقليل العدوى أو تعزز المستضد ضد الأجسام المضادة التي تجارب الفيروس.