شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر الوفاة بكورونا تزداد لمن عانوا من التهاب رئوى سابق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن جامعة هارفارد بمدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، عن أن الذين عانوا من مرض رئوي شائع في الماضي، قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد أو الوفاة في حالة إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لما نشر فى شبكة فوكس نيوز الأمريكية.



دراسة مخاطر الوفاة بفيروس كورونا تزداد يعانون من حالات التهاب رئوي سابقة

أوضحت الدراسة أن تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل السجلات الطبية الإلكترونية لما يقرب من 17000 مريض في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) الذين تم تشخيص إصابتهم فيروس كورونا بين مارس ونوفمبر الماضي، أثبت أن حالات سابقة من الالتهاب الرئوي زادت من خطر إصابة الشخص بالتهاب رئوي شديد يؤدى للوفاة من فيروس كورونا.

قال الباحثون إن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج للتنبؤ بأشد نتائج فيروس كورونا استنادًا إلى السجلات الطبية السابقة، قد يساعد في تحديد أولئك الذين يجب منحهم الأولوية للقاحات كورونا.

قال الدكتور شون مورفي ، كبير المؤلفين ، إن القدرة على استخدام البيانات التي تم جمعها بالفعل في جميع أنحاء البلاد بسرعة لحساب درجات المخاطر على المستوى الفردي أمر بالغ الأهمية لتخصيص الموارد وتوزيعها بشكل فعال، بما في ذلك إعطاء الأولوية للتلقيح بين عامة السكان.

أوضحت الدراسة أن سجل المرض كان يعتبر أهم ميزة للتنبؤ بوفيات فيروس كورونا، في المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 65 عاما، كانت أهم المؤشرات للوفيات هي تاريخ مرض السكري مع مضاعفات، والسرطان (الثدي والبروستات).

ووجدوا أنه في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا، كانت اضطرابات الرئة الخلالي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، وسرطان الرئة ، وتاريخ التدخين "مؤشرات قوية على النتائج السيئة.

جدير بالذكر أنه تم تصنيف تاريخ الالتهاب الرئوي على أنه ثاني أكبر عامل خطر عام للوفاة من المرض الجديد، وفقًا للدراسة التي نُشرت في NPJ Digital Medicine في وقت سابق من هذا الشهر.