شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: تحديد جينات في المشيمة تتنبأ بمخاطر الإصابة بالفصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة لكلية الطب بجامعة نورث كالورينا الأمريكية أنه يمكن للجينات الموجودة في المشيمة أن تساعد بدقة في التنبؤ بحجم دماغ الطفل ونموه المعرفي، وهو ما يساعد فى التنبؤ بعوامل الخطر لمرض انفصام الشخصية في وقت لاحق من الحياة.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يمكن للتسجيل الجيني للجينات المرتبطة بالفصام في المشيمة أن يتنبأ بحجم دماغ الطفل عند الولادة ومعدل نموه المعرفي، والذي يعتمد على عوامل أخرى، قد يؤدي إلى الإصابة بالفصام في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لدراسة نُشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

واستخدم الباحثون في معهد ليبر لتنمية الدماغ وكلية الطب بجامعة نورث كارولينا فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي في جامعة نورث كارولينا من الأطفال حديثي الولادة وتدابير التنمية المعرفية خلال العامين الأولين من الحياة للكشف عن النتيجة وأشاروا إلى أن هذا كان أكثر أهمية عند الذكور.

قال دانيال آر وينبرجر الرئيس التنفيذي ومدير معهد ليبر "إنه من خلال تحديد الجينات المحددة التي يتم تنشيطها في المشيمة والتي تبدو فريدة من نوعها بالنسبة لخطر الإصابة بالفصام ، قمنا بالتركيز على مجموعة من العمليات البيولوجية التي يمكن استهدافها لتحسين صحة المشيمة وتقليل مخاطر الإصابة بالفصام.

وأضاف الباحثون أن معظم الأطفال الذين يعانون من ارتفاع درجات جين الفصام في المشيمة لن يصابوا بالفصام لأن العوامل الجينية والبيئية الأخرى ستعوض عن هذه التأثيرات المشيمية لاحقًا في التطور، وأكدوا أنه من حيث المبدأ ، إن الأفراد الذين يعانون من عوامل الخطر الوراثية لمرض انفصام الشخصية الأخرى ومضاعفات الحياة المبكرة أثناء الحمل قد لا يكونون قادرين على التعويض وسيصابون بالمرض ، خاصة إذا كانوا من الذكور.

وجد المحققون أيضًا أنه في الأفراد البالغين المصابين بالفصام ، تتنبأ نفس الدرجات الجينية التي تمثل التعبير الجيني المشيمي بحجم الدماغ المقاس في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.

وتعتمد الدراسة على أكثر من 30 عامًا من الأدلة العلمية التي تظهر خطر الإصابة بالفصام، وهو اضطراب يتم تشخيصه لأول مرة في بداية حياة البالغين ، ويبدأ في وقت مبكر جدًا من الحياة ، حتى في فترة ما قبل الولادة، أظهرت العديد من الدراسات أن المضاعفات أثناء الحمل ، مثل الالتهابات وسوء التغذية ، يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالفصام. أظهرت الدراسات الجينية الحديثة أن العديد من الجينات التي وجدت أنها عوامل خطر لمرض انفصام الشخصية يتم التعبير عنها بوفرة في الدماغ قبل الولادة ، مما يضيف إلى الأدلة الظرفية على أهمية الحياة المبكرة.