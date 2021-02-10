شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تدل على أنه يجب عليك إجراء اختبار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تشبه أعراض كورونا أيضًا الأمراض الأخرى المرتبطة بنزلات البرد والأنفلونزا والحساسية الموسمية، هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص لتحديد ما إذا كانوا يعانون من عدوى فيروسية أو ضحايا لفيروس كورونا الجديد، ومع الطفرات الجديدة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، حدد مسئولو الصحة العامة في المملكة المتحدة قائمة من 12 عرضًا قد تعني أنك بحاجة إلى اختبار كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





متى يجب أن تحصل على اختبار كورونا؟

تعد اختبارات كورونا طريقة مفيدة للكشف عن فيروس كورونا سواء كانت أعراضًا أو بدون أعراض، فإن هذه الاختبارات تساعد في تأكيد الحالات النشطة ولا تترك مجالًا للشك والارتباك إلى جانب تسهيل العلاج السريع والفوري للمرضى، فإنه يساعد أيضًا في احتواء انتشار الفيروس.

إذا كنت متأكدًا من اتصالك بمريض كورونا أو ظهرت عليك أعراض غير مريحة لكورونا ، فيجب عليك اختبار نفسك لنفسك.

بالنظر إلى أعراض فيروس كورونا يمكن أن يكون محيرًا ، فإليك بعض أعراض كورونا التي يمكن أن تخبرك ما إذا كان يجب عليك اختبار نفسك أم لا.

أعراض كورونا التي يجب الانتباه لها

وفقًا لمدير الصحة العامة والرفاهية في مجلس مقاطعة لانكشاير البريطانية، الدكتور كارونانيثي ، "لا يهم إذا لم تكن لديك الأعراض التقليدية الثلاثة حتى الصداع يمكن أن يكون مؤشرًا على احتمال إصابتك بهذه الطفرة."

وأضاف: "بينما كان كورونا هنا لفترة من الوقت الآن، فإنه يذكرنا بأننا جميعًا بحاجة إلى بذل ما في وسعنا للبقاء آمنين وتجنب نشره لبعضنا البعض".

ومع ذلك، وفقًا لمسؤولي الصحة العامة ، إليك قائمة بأعراض كورونا التي تشير إلى أنه يجب عليك إجراء اختبار كوفيد19.

- حمى وقشعريرة

- سعال جديد ومستمر

- فقدان حاسة الشم أو التذوق

- صداع مستمر

- ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

- إعياء وتعب

- إسهال

- الغثيان أو القيء

- آلام العضلات والمفاصل

- إلتهاب الحلق

- احتقان أو سيلان الأنف

قال ماثيو أشتون، هيئة الصحة العامة في ليفربول، "للاختبار دور رئيسي في مساعدتنا في إبقاء الفيروس تحت السيطرة حتى يتم تحصين نسبة كبيرة من السكان".





أنواع اختبارات كورونا المتاحة

إذا كنت تتطلع إلى اختبار نفسك ، فإليك الأنواع المختلفة من اختبارات كورونا المتاحة لنا.

1-الاختبار السريع أو اختبار المستضد - يعد الاختبار السريع ، المعروف أيضًا باسم اختبار المستضد ، وسيلة سريعة ورخيصة لاكتشاف الفيروس يتم استخدامها على نطاق واسع في الأماكن العامة ، مثل المطارات ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرًا عندما يتعلق الأمر بالاختبارات السريعة.

على الرغم من أن هذا النوع من الاختبارات رخيص وسريع ، إلا أنه قد يكون عرضة لإنتاج نتائج سلبية خاطئة وقد يتجاهل حالات العدوى النشطة.

2- الاختبار الجزيئي أو اختبارات RT-PCR - إذا كنت تبحث عن اختبار كورونا دقيق وفعال ، فإن الاختبار الجزيئي أو اختبار RNA هما الأفضل إنه اختبار تشخيصي حيث يقوم مقدم الرعاية الصحية بجمع المخاط من أنفك وحنجرتك باستخدام مسحة.

3-اختبار الأجسام المضادة أو الدم - أخيرًا ، لدينا اختبار الأجسام المضادة الذي يبحث عن الأجسام المضادة المحتملة التي تحمي جهاز المناعة لديك من فيروس كورونا. الأجسام المضادة هي بروتينات ينتجها جهازك المناعي لمحاربة مسببات الأمراض الضارة يمكن أن يكشف اختبار الأجسام المضادة عن عدوى فيروس كورونا النشط ويخبرك أيضًا إذا كنت قد واجهت الفيروس في الماضي.

خطوات يجب اتخاذها إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية

بعد اختبار كورونا الخاص بك ، يجب عليك عزل نفسك عن الجميع حتى وما لم يكن تقريرك سلبيًا.

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فاستمر في عزل نفسك وفصل نفسك عن الآخرين ابق في غرفة محددة ومختلفة واستخدم حمامًا منفصلاً (إن وجد).

راقب الأعراض وتجنب الاتصال بأفراد الأسرة الآخرين والحيوانات الأليفة حتى تتعافى تمامًا. لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية، مثل الأكواب والمناشف والأواني وارتدِ قناعًا عند تواجد أفراد أسرتك.