شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة كورونا الجديدة فى المملكة المتحدة قد تسبب حالات أكثر خطورة.. دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أكثر من عام على الإصابة بمرض فيروس كورونا (COVID-19)، ظهرت متغيرات وسلالات جديدة من الفيروس، مما تسبب في مخاوف بأنه قد لا تعمل اللقاحات بشكل جيد ضد بعض منها.

في المملكة المتحدة ، ظهر متغير جديد لـ فيروس كورونا ، يسمى B.1.1.7 ، ثم بدء في الانتشار في جميع أنحاء العالم، حيث أبلغت العديد من البلدان عن زيادة مفاجئة في الحالات المرتبطة بهذا الشكل الجديد.

وكشف باحثون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن متغير بريطانيا ليس فقط سريع الانتشار ويمكن نقله بسهولة ولكنه قد يسبب أيضًا مرضًا أكثر خطورة.



البديل البريطانى اكثر خطورة

وقد أبلغ خبراء الصحة في المملكة المتحدة عن وجود متغير جديد في ديسمبر 2020، أظهرت التقارير الأولية المستندة إلى أدلة أولية محدودة أن المتغير أكثر عدوى ولكنه قد لا يسبب مرضًا أكثر خطورة، وفي وقت لاحق ، تم اكتشاف نوع جديد آخر في جنوب إفريقيا.

الآن تُظهر الدراسة ، نُشرت على موقع medRxiv * ، أن المتغير الجديد يمكن نقله بسهولة ، ولكنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

قام الباحثون بتحليل قاعدة بيانات كبيرة لنتائج اختبار فيروس كورونا المجتمعي والوفيات بإنجلترا للوصول إلى نتائج الدراسة، وتمثل مجموعة البيانات هذه حوالي 47 % من جميع اختبارات كورونا ، و 7 % من الوفيات خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 و 22 يناير 2021.

ركز تحليل الدراسة على الوفيات خلال أول 28 يومًا بعد تشخيص فيروس كورونا، وتُظهر الأدلة أن الإصابة بالمتغير الجديد قد تكون مرتبطة بأحمال فيروسية أعلى.

علاوة على ذلك ، قد تكون الأحمال الفيروسية المتزايدة الناتجة عن الإصابة بالمتغير الجديد مرتبطة بالزيادة الملحوظة في وفيات كورونا، ويعتقد الفريق أن هذا قد ينتج عن انخفاض فعالية العلاجات القياسية المضادة للفيروسات لـ الفيروس.

أظهر الفريق سابقًا أن متغير بريطانيا يمكن أن ينتقل أسرع من المتغيرات الأخرى في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ، لم يتمكنوا من تقدير ما إذا كان يزيد أو يقلل من شدة المرض، ولكن في الدراسة الحالية ، وجد الفريق أن معدل الوفيات بين المرضى المصابين بالمتغير الجديد أعلى من الوفيات المرتبطة بالمتغيرات الموجودة مسبقًا.

على وجه التحديد ، كشف الفريق أنه في الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 عامًا ، زاد خطر الوفاة من كورونا من 0.56٪ إلى 0.73٪ خلال 28 يومًا بعد نتيجة إيجابية الاختبار.

حتى الآن ، هناك أكثر من 106 مليون حالة مؤكدة للإصابة بعدوى كورونا في جميع أنحاء العالم. من بين هؤلاء، مات أكثر من 2.32 مليون شخص ، بينما تعافى 59.36 مليون شخص.

لا تزال الولايات المتحدة هي الدولة التي لديها أكبر عدد من الحالات ، حيث وصل عدد الحالات إلى 27 مليون، تليها الهند والبرازيل بأكثر من 10.83 مليون و 9.52 مليون حالة على التوالي.

وتشمل البلدان الأخرى التي لديها عدد حالات إصابة مرتفع المملكة المتحدة ، مع أكثر من 3.97 مليون حالة ، وروسيا ، مع أكثر من 3.93 مليون حالة ، وفرنسا ، مع أكثر من 3.4 مليون حالة ، وإسبانيا ، مع 2.98 مليون حالة.