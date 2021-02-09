المتعافون من كورونا "مصدر خطر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذَّرت دراسة بريطانية من أن بعض الأشخاص الذين لديهم مناعة كورونا الحالية لا يزالون يحملون مستويات عالية من الفيروس ويمكنهم نقله.

وأفادت الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا بأن البعض ممن يمتلكون أجساماً مضادة لـ"كوفيد-19"، لا يزالون قادرين على حمل الفيروس التاجي ونقله للآخرين، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وسلَّطت سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في الهيئة وإحدى المشاركات في الدارسة، الضوء على هذا الاحتمال، قائلة: "وجدنا أشخاصاً لديهم كميات كبيرة جداً من الفيروسات في مسحات الأنف والحلق والتي يمكن أن تكون بسهولة في النطاق الذي قد يتسبب في مستويات انتقالها إلى الآخرين".





وشددت هوبكنز على ضرورة التزام الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً بـكورونا وتعافوا، بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات ومراعاة النظافة الشخصية، لتجنب نقل المرض.



