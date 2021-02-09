المغرب يتجاوز عتبة نصف مليون تطعيم.. مناعة القطيع في مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت المملكة العربية حاجز نصف مليون تطعيم ضمن استراتيجيتها الموسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا.

وتوقع علماء مغاربة بلوغ المملكة مرحلة مناعة القطيع قبل شهر رمضان المقبل.

وثيرة مُتسارعة



وبحلول مساء الثلاثاء، بلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا جُرعاتهم الأولى من التطعيم المُضاد لفيروس كورونا المستجد في المملكة المغربية، ما مجموعه 615.181 شخصاً.

وعلى الرغم من السرعة الكبيرة التي تمضي بها المملكة في عملية التلقيح، إلا أن الأمر لا يتعلق إلا بالمرحلة الأولى من حملة التلقيح الواسعة التي أمر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس، إذ يُنتظر في الأسابيع القليلة المُقبلة انطلاق المرحلة الثانية التي ستعرف وتيرة تطعيم بأضعاف التي تتم بها العملية حالياً.

66 مليون جرعة

وتترقب المملكة وصول ما مجموعه 66 مليون جُرعة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا، وهي الكمية التي ستكفي لمنح جُرعتين لـ33 مليون نسمة، وفقاً لتوجيهات المُختصين.

وقال البروفيسور مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، إن التوقعات تفيد بوصول المغرب مرحلة المناعة الجماعية أو ما يسمى بمناعة القطيع في منتصف مايو/أيار المقبل.

وحدد المتحدث تلقيح نسبة 70% من المغاربة والمقيمين بالتراب الوطني، للحديث عن مناعة جماعية، وهي النسبة التي يوافقها 24 مليون فرد، وهو عدد أقل بكثير مما تستهدفه وزارة الصحة المغربية.

وأوضح أن تعميم التلقيح لا يعني بأي شكل التراخي في التدابير الاحترازية الموصى بها، مُشدداً على أن التخلي عن التباعد والتعقيم وارتداء الكمامات، لن يكون إلا بعد انتهاء آخر المراحل من حملة التلقيح.

الوضع الوبائي في المغرب

وسجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 476125.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، إلى أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8424، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البلاد إلى 456032.