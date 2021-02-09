شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تهنئ دولة الإمارات بنجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ توماس زوربوشين، المدير المشارك لإدارة المهام العلمية في وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية /ناسا/، دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ.

وقال في تغريدة له على تويتر إن خطوة دولة الإمارات الجريئة لاستكشاف المريخ ستلهم الكثير من الدول لتحذو حذوها.

واستشهد ببيت شعر للشاعر العربي أبي الطيب المتنبي الذي يقول: إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ.. فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ.

وأعرب عن أمله في التعاون مع دولة الإمارات في مشروع استكشاف الكوكب الأحمر.