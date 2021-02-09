شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة الإعلان عن دخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بثت قناة دبي الفضائية، لحظة إعلان مدير مشروع مسبار الأمل عمران شرف دخول المسبار إلى مدار المريخ، وقال في كلمته: «إلى شعب دولة الامارات والامة العرلبية والاسلامية، نعلن وصول دولة الامارات في مدار كوكب الأحمر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد».

ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

ويجعل هذا الإنجاز من الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.