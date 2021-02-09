شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح مهمة مسبار الأمل.. الإمارات الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في الوصول للمريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخ، بعد أن أصبحت خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ.

ودخل مسبار الأمل الذي أطلقته الإمارات، يوليو الماضي، مدار كوكب المريخ، مساء الثلاثاء، لتكون بذلك أول دولة عربية وخامس دولة عالمياً تصل إلى سطح المريخ.

ويهدف مسبار الأمل إلى استكشاف كوكب المريخ، ويعد هذا المسبار هو أول مهمة عربية تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الكوكب الأحمر، حين أطلقته في يوليو من العام الماضي.

وتابعت الصحف والمجلات العالمية المرموقة تغطيتها الواسعة لمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ على بعد ساعات فقط من دخول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ في سابقة تاريخية، تعزز مكانة الإمارات المتنامية كمركز للعلوم والمعارف الفضائية.