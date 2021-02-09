شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار الأمل يصل بنجاح إلى مدار كوكب المريخ (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مسبار الأمل الإماراتي، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات العربية المتحدة خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر على الإطلاق.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» أن الإمارات بهذا الإنجاز تسجل اسمها بأحرف من ذهب في سجل الدول الرائدة في ارتياد الفضاء وعلومه ولتحقق حلم الرئيس المؤسس، الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان.

و«مسبار الأمل» يعد أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض سيكون في حال نجاحه بتخطي الدقائق الـ27 العمياء والوصول إلى مدار الالتقاط في الموعد المحدد، أول الواصلين، تليه مركبة الفضاء الصينية «تيانوين-1» ومركبة الفضاء الأمريكية «بيرسيفيرانس» اللتين تقصدان الغاية نفسها كوكب المريخ.