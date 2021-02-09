شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تغطى فمك بشكل صحيح عند العطس لحمايتك والآخرين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

العطس هو طريقة جسمك للتخلص من المواد الغريبة، لكن العطس ينقل أيضًا الأمراض المعدية مثل مرض الحصبة، والإنفلونزا، وفيروس كورونا، يمكن للقطرات المنبعثة من السعال أو العطس أن تطير عدة أقدام يمكنهم أيضًا التعلق في الهواء أو الاستلقاء على الأسطح لفترة كافية لنقل العدوى إلى شخص آخر، وفقا لتقرير لموقع healthline.

تتمثل إحدى طرق المساعدة في إبطاء انتقال الفيروس في تغطية فمك عند السعال أو العطس وممارسات النظافة التالية لا تقل أهمية أيضًا مثل غسل اليدين بشكل متكرر، التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة.

كيف تغطى فمك بشكل صحيح عند العطس

نظرت دراسة أجريت عام 2020 في طرق مختلفة لتغطية فمك أثناء السعال، وجد الباحثون أن الأكمام الطويلة التي تغطي كوعك تقلل بشكل كبير من تدفق هواء السعال في البيئة مقارنة بذراعك العارية، نظرًا لأن العطس أيضًا ينثر قطرات ، فمن المنطقي تغطية فمك عند العطس.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالعطس في منديل ثم يمكنك التخلص منه وغسل يديك نظيفة، ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على منديل ورقي في الوقت المناسب ، فإن العطس في مرفقك هو أفضل شيء فهو بالتأكيد أفضل من العطس في الهواء أو في يدك.

كيف تعطس في مرفقك

- ابتعد عن الآخرين قدر الإمكان.

- ادفن أنفك وفمك في كوعك الداخلي.

- اعطس، ثم انتظر بضع ثوان لمعرفة ما إذا كان هناك عطس آخر في الطريق.

- ضع في اعتبارك أن كمك مبلل الآن بقطرات العطس الآن ليس وقت العناق إذا لمست كمك ، اغسل يديك قبل لمس أي شخص أو أي شيء.

- العطس بقناع الوجه.

- يمكنك الاحتفاظ بقناع الوجه أثناء العطس في مرفقك.

- تخلصي من القناع المتسخ الذي يمكن التخلص منه أو ضع القناع في كيس بلاستيكي حتى يوم الغسيل.

- قبل وضع القناع الجديد ، اغسل يديك جيدًا أو عقمهما.

- احتفظ بعلبة مناديل في متناول اليد ستعمل المناشف الورقية أيضًا على الحمايه من رذاذ العطس.

- ارمها بعيدا بعد العطس.

- اغسل يديك جيدًا قبل لمس أي شيء.

- إذا لم يكن لديك مناديل ، فاستخدم طريقة الكوع لا تعطس في الهواء أبدًا تجنب أيضًا العطس في يديك ، مما يسمح للجزيئات بالخروج في الهواء والعودة إلى يديك.