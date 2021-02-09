شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال رحم مريضة هندية وزنها 142 كيلو بعد تعرضها لنزيف مستمر نتيجة ورم سرطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طاقم طبى بمستشفى دلهى بالهند، من استئصال ورم داخل بطانة الرحم لمريضة هندية تزن 142 كيلو جراما، بعد أن أصيبت بنزيف مستمر بعد انقطاع الطمث، والذى اسفر عن اصابتها بانقطاع النفس الانسدادي النومي وارتفاع ضغط الدم واضطراب المزاج والاكتئاب واضطراب القلق الخفيف، طبقا لما نشر في موقع timesnownews.

وأكد التقرير أن المريضة الهندية كانت تعانى من وجود كتلة في رحمها تبين أنها خلايا سرطانية، مما اضطر الطاقم لخضوعها للجراحة على الرغم من المخاطر الناتجة عنها، بسبب اصابتها بالسمنة والأمراض المصاحبة لها، إلا أن المضاعفات الناجمة من الورم والتي قد تصل لحد الوفاة هي السبب وراء إجراء العملية الجراحية.

واضطر الفريق الطبي الى استئصال الرحم والمبيضين وقناتى فالوب، بعد أن تم الكشف عن أن الجزء المجمد من رحمها يوحي بتضخم بطانة الرحم اللانمطي والتي تشير الى تضخم الأنسجة أو العضو بسبب زيادة معدل تكاثر الخلايا، وهو ما يحدث في المراحل الأولى من تطور السرطان.

وكشف تقرير الخزعة النهائي الذي أجرته المريضة الهندية عن تضخم غير نمطي معقد (حالة سرطانية) مع تركيز صغير على سرطان غدي متمايز، حيث عانت المريضة من بعض المشكلات البسيطة في فترة ما بعد الجراحة في التئام الجروح والتهاب المسالك البولية والتي تمكنا من معالجتها، حيث اضافت أنها ظلت تحت الملاحظة في وحدة العناية المركزة لمدة يومين وبعد ذلك تحت الرعاية الطبية لمدة أربعة أيام قبل خروجها من المستشفى.

الجدير بالذكر أن سرطان بطانة الرحم يبدأ في بطانة الرحم، وهو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب الرحم، فلم يتم تحديد أسباب محددة للسرطان حتى الآن، ولكن عوامل الخطر تشمل السمنة وعدم التوازن الهرموني.

تشمل العلامات القليلة الأولى لسرطان بطانة الرحم النزيف المهبلي ، والإفرازات غير الدموية ، وآلام الحوض ، وفقدان الوزن ، والشعور بوجود ورم في البطانة.