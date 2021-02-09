شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسن من نيويورك بعد حصوله على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى رجل فى السبعينات من عمره فى منطقة مانهاتن بولايات نيويورك، بعد وقت قصير من تلقيه لقاح فيروس كورونا، حيث وقع المريض المسن الذى لم يذكر اسمه أثناء مغادرته موقع التطعيم فى مركز جافيتس، حسبما أكد للدكتور هوارد زوكر، مفوض الصحة فى ولاية نيويورك، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية، ولم تذكر السلطات الصحية فى نيويورك سبب الوفاة وهل له علاقة باللقاح أم بالتاريخ المرضى للرجل المسن.



رجل من نيويورك يحصل على لقاح فيروس كورونا يموت بعد فترة وجيزة

وفى وقت سابق أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 86 ألفا و646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليونا و94 ألفا و14 حالة على الأقل.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تسجيل 1465 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 464 ألفا و941 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 59 مليونا و307 آلاف و800 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 42 مليون و417 ألفا و617 جرعة على الأقل للمواطنين.