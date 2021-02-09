شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة واشنطن تحذر من وصول وفيات كورونا بالولايات المتحدة إلى 700 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بجامعة واشنطن، أن يصل عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 700 ألف حالة وفاة بحلول 1 يونيو المقبل في أسوأ السيناريوهات للفيروس القاتل. وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.

أوضحت الدراسة أنه مع ظهور سلالات فيروس كورونا الجديدة ، هناك أيضًا مخاوف من احتمال إصابة الأشخاص مرة أخرى، وتقليل حصيرة الطفرات من الفعالية الحالية للقاحات الحالية.



يتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 700 ألف فى يونيو والهند إلى أقل من 2٪

من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن زيادة استخدام الأقنعة من المستويات الحالية يمكن أن تنقذ حياة 44 ألف شخص بحلول الأول من يونيو المقبل.

سلطت العديد من الدراسات الضوء على فوائد ارتداء الأقنعة في الحد من انتقال فيروس كورونا، ولكن مع بدء التطعيم ضد كورونا في العديد من البلدان ، هناك اعتقاد خاطئ بين الناس بأنه يمكنهم التوقف عن ارتداء الأقنعة بعد أخذ اللقاح.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من حالات فيروس كورونا في العالم، تليها الهند والبرازيل أصيب أكثر من 26 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا الجديد ، مقارنة بأكثر من 10 ملايين و 9 ملايين في الهند والبرازيل على التوالي، تسجل الولايات المتحدة أيضًا أعلى وفيات كورونا في العالم، بلغ عدد القتلى في البلاد 452186 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية بينما تتراجع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يخشى الخبراء من أن المزيد من سلالات الفيروس التاجي المعدية قد تؤدي إلى تفاقم الأعداد.