لقاح كورونا.. تقديم أكثر من 4,5 مليون جرعة في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 113,495 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، 4,527,144 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 45.77 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.