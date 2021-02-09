بالانفوجراف.. 6 نصائح مهمة للوقاية من مخاطر التعرض المتكرر للأشعة السينية  

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 6 نصائح مهمة للوقاية من مخاطر التعرض المتكرر للأشعة السينية.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن الأشعة السينية، عبارة عن أشعة مؤينة لها قدرة على اختراق بعض الأجسام لتشكل صورة للتراكيب الداخلية لتلك الأجسام.
ونصحت “الغذاء والدواء” بعدم إجراء فحوصات بالأشعة السينية إلا في حال وجود طلب مبرر من الطبيب، والحصول على نسخة إلكترونية من صور الأشعة وتقاريرها ليتم استخدامها لاحقًا، وذلك للحد من التعرض المتكرر لتلك الأشعة.
وأكدت ضرورة التقيد بتعليمات أخصائي الأشعة أثناء الفحص لتلافي إعادة إجراء الفحص مرة أخرى، واستعمال الستر الواقية أثناء عمل الفحوصات ما لم تتعارض مع الفحص، بالإضافة لتجنب مرافقة المريض أثناء الفحص داخل غرفة الأشعة، وكذلك تجنب الوقوف بجوار غرف الأشعة.
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