صحة ورشاقة

9 ملايين جرعة لقاح في مواجهة كورونا بإثيوبيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، إن بلادها اتفقت على توفير 9 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 حتى أبريل/نيسان.

وأضافت أنها تأمل في تطعيم ما لا يقل عن 20% من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بحلول نهاية العام.

وتابعت: "من الآن حتى أبريل جرى تخصيص ما يقرب من 9 ملايين جرعة لنا".

وقالت: "في غضون هذا العام نريد ضمان (تطعيم) 20% على الأقل من السكان"، مضيفة أن إثيوبيا منفتحة فيما يتعلق بقبول لقاحات في صورة منح، لكنها لا تقوم بأي مشتريات على نحو مستقل وإنما عبر آلية كوفاكس فحسب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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