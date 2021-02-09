بعثة الصحة العالمية إلى ووهان تكشف تفاصيل "تحقيقات كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت البعثة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية والصين إنه ليست هناك أدلة كافية بأن كورونا كان ينتشر في مدينة ووهان قبل ديسمبر 2019.

وأكد ليانغ وانيان رئيس فريق الصين في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "لا يوجد مؤشر على انتقال سارس-كوف-2 بين السكان في الفترة التي سبقت كانون الأول/ديسمبر 2019".

وأضاف أنه "لا توجد أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك.

ولفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن "لم يتم التعرف بعد على المضيف"، وحول فرضية تسرب كورونا من مختبر قال: "مستبعدة للغاية".

ويأتي التحقيق الذي طال انتظاره بعد شهور من المفاوضات بين منظمة الصحة العالمية وبكين.

وكانت المنظمة عينت مجموعة من 10 علماء لمقابلة أشخاص من معاهد البحوث، والمستشفيات، وسوق المأكولات البحرية المرتبط بحالات انتشار الوباء الأولى.

واكتشف مرض "كوفيد-19" لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين في أواخر عام 2019.