شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات واشنطن تسحب أقنعة N95 المزيفة من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السطات الصحية الأمريكية فى ولاية واشنطن سحب أقنعة N95 من المستشفيات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل بعد أن كشف تحقيق أنها أقنعة مزيفة، حسبما أفاد اتحاد المستشفيات بالولاية لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الأقنعة المزيفة تشبه إلى حد كبير أقنعة N95 التى تصنعها شركة تسمى 3M، وقال اتحاد مستشفيات ولاية واشنطن (WSHA) ومسئولون تنفيذيون آخرون، إن الطلب على أقنعة 3M عادة ما يكون مرتفعًا لأنها تأتى بأحجام أصغر وتسمح بتناسب مريح حول الوجه.

ويقدر اتحاد مستشفيات واشنطن أن هناك أكثر من 2 مليون قناع N95 مزيف تم الحصول عليها على الأرجح من قبل مستشفيات الدولة، حيث تم شراء 300 ألف منها بواسطة الاتحاد، وتوزيعها على عشرات المستشفيات، فى حين أن العديد من المستشفيات أبلغت عن عدم استخدام الأقنعة، فإن آخرين فعلوا ذلك، ولا يزال 60 ألفا من تلك الأقنعة المزيفة فى المستودعات.

وفى نفس سياق أكدت سلطات ولاية واشنطن أن أقنعة N95 التى تم شراؤها من موزعين لا علاقة لهم بشركة 3M ليست منتجات أصلية، كما قالت الشركة المصنعة، لذلك توصى شركة 3M بشراء منتجاتها فقط من موزع معتمد.

من جهة أخرى حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC من انتشار السلالة البريطانية الجديدة فى 12 ولاية أمريكية، والتى تم اكتشافها لأول مرة فى المملكة المتحدة قبل نهاية العام الماضى، وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد أنه يخطط لمنح لقاح كورونا لـ100 مليون أمريكى خلال أول 100 يوم من ولايته الرئاسية.