شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الولايات الأمريكية تأثرا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت أقل من 100 ألف حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضى.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 10 ملايين شخص فى 191 دولة ومنطقة، ما أدى إلى وفاة 2317967 شخصًا على الأقل فى الولايات المتحدة، وأبلغت جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا عن حالات مؤكدة لفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 27007.399 مصابا وما لا يقل عن 463.477 ألف حالة وفاة، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



مصابى وفيات ولايات المتحدة

الولايات الأكثر تضررا من حيث الإصابات:

1. كاليفورنيا: 3417982 حالة

2- تكساس: 2494861 حالة

3. فلوريدا: 1777983 حالة

4 - نيويورك: 224 480 1 حالة

5- إلينوي: 1146346 حالة

6- جورجيا: 991 940 حالة

7. أوهايو: 920217 حالة

8- بنسلفانيا: 146 873 حالة

9- نورث كارولينا: 796195 حالة

10. أريزونا: 780637 حالة

الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد من الوفيات:

1. نيويورك: 44839 حالة وفاة

2. كاليفورنيا: 44155 حالة وفاة

3. تكساس: 39322 حالة وفاة

4. فلوريدا: 27696 حالة وفاة

5- بنسلفانيا: 22416 حالة وفاة

6. نيو جيرسي: 21989 حالة وفاة

7- إلينوي: 21738 حالة وفاة

8. ميشيجان: 15854 حالة وفاة

9- جورجيا: 15092 حالة وفاة

10. ماساتشوستس: 14999 حالة وفاة

جدير بالذكر أن شركة جونسون طلبت رسميًا من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، الحصول على الموافقة للاستخدام الطارئ للقاح كورونا، ما سيكون هناك إمكانية الحصول على لقاح ثالث لفيروس كورونا في السوق الأمريكية، وأعلنت شركة جونسون، أن اللقاح التجريبي أحادي الجرعة لفيروس كورونا قيد التطوير في الشركات التابعة لها، وقد استوفى جميع المتطلبات الأساسية والرئيسية، وتستند بيانات السلامة والفعالية إلى 43783 مشاركًا لديهم 468 حالة من أعراض كورونا.