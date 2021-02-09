شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:على مصنعى لقاح كورونا توفير جرعات معززة لمواجهة تحور الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن ظهور متغيرات من فيروس كورونا، بمثابة تذكير قوي بأن الفيروسات بطبيعتها تتحور، وأن الاستجابة العلمية قد تحتاج إلى التكيف إذا كانت ستظل فعالة ضدهم.



منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، في ضوء القصص الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالبيانات الأولية حول الحد الأدنى من فعالية لقاح استرازينيكا AstraZeneca / Oxford في الوقاية من فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط الناجم عن المتغير الفيروسي B.1.351 بجنوب أفريقيا، من المهم ملاحظة أن التحليل الأساسي للبيانات من المرحلة الثالثة أظهرت التجارب حتى الآن أن لقاح استرازينيكا AstraZeneca / Oxford يوفرالحماية ضد المرض الشديد والاستشفاء والوفاة، هذا يعني أنه من المهم للغاية الآن تحديد فعالية اللقاح عندما يتعلق الأمر بمنع المرض الأكثر خطورة الذي يسببه المتغير B.1.351الجنوب أفريقي.

وقالت المنظمة، ستسمح لنا الدراسات الإضافية أيضًا بتأكيد جدول التطعيم الأمثل وتأثيره على فعالية اللقاح، أعلن تحالف ابتكارات التأهب الوبائي CEPI عن تمويله لأبحاث إكلينيكية إضافية لتحسين وتوسيع استخدام اللقاحات الحالية، والتي يمكن أن تشمل دراسات "المزيج والمطابقة" للقاحات المختلفة المستخدمة في مجموعات قد تحسن جودة وقوة الاستجابة المناعية، يمكن أن تكون مثل هذه الدراسات مفيدة في تحسين استخدام اللقاحات المتاحة، بما في ذلك لقاح AstraZeneca / Oxford



مواجهة فيروس كورونا المتحور

اجتمع فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتحصين ساج (SAGE) لمراجعة الأدلة على لقاح استرازينيكا AstraZeneca، بما في ذلك الأدلة الناشئة على الأداء ضد المتغيرات الفيروسية، والنظر في التأثير الواضح للمنتج وتقييم المخاطر والفوائد للاستخدام حالات ذات بيانات محدودة، يتم الانتهاء من هذه التوصيات الخاصة باستخدام منتج استرازينيكا AstraZeneca وسيتم تقديمها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم 9 فبراير 2021.

وقالت المنظمة، إنه على الرغم من أن هذه الأخبار الأخيرة حول فعالية لقاح استرازينيكا AstraZeneca ضد متغير جنوب افريقيا B.1.351 تستند إلى حجم دراسة محدود يركز على المشاركين منخفضي المخاطر واستخدام الجرعات الفاصلة التي لم يتم تحسينها، فإن هذه النتائج تؤكد أنه يجب علينا القيام بكل ما هو ممكن للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع العدوى وتقليل فرص تطور فيروس كورونا مما يؤدي إلى طفرات قد تقلل من فعالية اللقاحات الموجودة، هذا يعني:

1.يجب أن يكون مصنعى اللقاحات مستعدين للتكيف مع التطور الفيروسي، بما في ذلك إمكانية توفير جرعات معززة مستقبلية ولقاحات مُكيَّفة، إذا وجد أنها ضرورية من الناحية العلمية.

2.يجب تصميم التجارب والحفاظ عليها للسماح بتقييم أي تغييرات في الفعالية، وأن تكون ذات نطاق وتنوع كافيين لتمكين تفسير واضح للنتائج.

3.يجب دعم المراقبة الجينومية المعززة من خلال المشاركة السريعة للبيانات الجينية والبيانات الوصفية للسماح بالتنسيق والاستجابة العالمية.

4.يجب إعطاء الأولوية لتطعيم المجموعات المعرضة للخطر في كل مكان من أجل ضمان أقصى قدر من الحماية العالمية ضد السلالات الجديدة وتقليل مخاطر انتقال العدوى.

5.يجب على الحكومات والجهات المانحة، وكذلك بنوك التنمية، تقديم المزيد من الدعم لمبادرة كوفاكس COVAX من أجل ضمان الوصول والتسليم العادل، وكذلك تغطية تكاليف البحث والتطوير الجارية للقاحات الجيل التالي.

6. تعمل منظمة الصحة العالمية على تعزيز آلية موجودة لتتبع وتقييم المتغيرات التي قد تؤثر على تكوين اللقاح وتوسيع هذه الآلية لتوفير إرشادات للمصنعين والبلدان بشأن التغييرات التي قد تكون ضرورية للقاحات.

وأضافت المنظمة، إنه تم إنشاء مبادرة كوفاكس COVAX لضمان الوصول العالمي المنصف إلى لقاحات كورونا الآمنة والفعالة، مع أكبر مجموعة مدارة بنشاط في العالم من لقاحات كورونا المرشحة، وتقدم مبادرة كوفاكس COVAXللمشاركين في التمويل الذاتي والمؤهلين للحصول على الدعم والوصول إلى مجموعة متنوعة من اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا، تعد القدرة على توزيع اللقاحات على مستوى العالم للتصدي للوباء المتطور أكثر أهمية من أي وقت مضى، وكذلك أهمية التنسيق لضمان عدم تعريض أثر اللقاحات وقيمتها للخطر. إذا كانت هناك حاجة للقاحات جديدة، فإن ضمان الوصول العالمي إلى هذه اللقاحات يعد أمرًا أكثر أهمية، حيث نستمر في رؤية أننا جميعًا آمنون فقط إذا كان الجميع آمنين.

فيما يتعلق بلقاح استرازينيكا AstraZeneca / Oxford، وقعت مبادرة كوفاكس COVAX "التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي توفر لقاحات كورونا العادل لجميع الدول" اتفاقيات شراء مسبقة مع استرازينيكا AstraZeneca ومعهد سيروم الهندى Serum ونشرت خططًا لتوزيع ما يقرب من 350 مليون جرعة في النصف الأول من العام، وأوضحت، نتوقع قرارًا هذا الشهر من منظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كان سيتم منح اللقاحات قائمة استخدامات الطوارئ بالإضافة إلى توصية ساج SAGE بشأن الاستخدام الأمثل لها، مضيفة نتوقع أن يلعب اللقاح دورًا رئيسيًا في جهودنا لحماية الأشخاص المعرضين لخطر كبير، وللمساعدة في إنهاء المرحلة الحادة للوباء.