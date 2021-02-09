شكرا لقرائتكم خبر عن 1 من كل 10 أمريكيين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، مع تلقيح أقل من 3٪ من السكان بشكل كامل، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC".

وبحسب موقع إنسايدر، بشكل عام، تم إعطاء 42.4 مليون جرعة اعتبارًا من يوم الاثنين: أكثر من 22 مليون جرعة من Pfizer-BioNTech وأكثر من 20 مليون جرعة من Moderna.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل توليه منصبه، قد قال إنه يأمل في تقديم الجرعة الأولى إلى 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم له لكن بعد تنصيبه ، أعرب بايدن عن تفاؤله بأنه سيكون هناك ما يكفي من الإمدادات "للوصول إلى 1.5 مليون في اليوم ، بدلاً من مليون في اليوم".

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن الولايات المتحدة تقترب شيئًا من هذا الهدف. تم تسليم أكثر من 1.2 مليون جرعة في 8 فبراير ، بمتوسط ​​سبعة أيام بلغ 1.46 مليون ، حسب صحيفة نيويورك تايمز. بالوتيرة الحالية ، سيتم تطعيم نصف السكان جزئيًا على الأقل بحلول 7 يوليو.

هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتم الوصول إلى الهدف في وقت أقرب في وقت سابق من هذا الشهر ، طلبت شركة Johnson & Johnson من إدارة الغذاء والدواء الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح أحادي الجرعة، والذي وجد أنه يمنع الحالات المتوسطة والشديدة من كورونا في 66٪ ممن تلقوه خلال التجارب السريرية، قد يأتي هذا التفويض قبل نهاية فبراير.

لقاح آخر ، من AstraZeneca ، يمكن أن يكون متاحًا أيضًا في الولايات المتحدة هذا الربيع ، على الرغم من ضيق الإمدادات في أوروبا ، حيث يتم استخدامه حاليًا.

ومع ذلك، ستكون العقبة المستمرة هي المساواة في الوصول. في الولايات المتحدة ، يشكل الأمريكيون من أصل أفريقي أقل من 6٪ ممن تلقوا جرعة من اللقاح، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، على الرغم من أنهم يشكلون أكثر من 13٪ من إجمالي السكان.

وبينما يُعرف أكثر من 18٪ من الجمهور بأنهم لاتينيون أو من ذوي البشرة السمراء ، فإن أقل من 9٪ منهم تم تطعيمهم