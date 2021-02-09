ما تعانيه الحامل في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً - تعاني الحامل في الأشهر الأخيرة من حملها من عدة متاعب فهي قد وصلت للثلث الثالث والأخير من فترة حملها الممتدة لتسعة أشهر، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بالدكتورة لمياء عبد الجواد، إختصاصية النساء والولادة التي تحدثت عما تعانيه الحامل في الشهر الثامن كالآتي.

الولادة المبكرة

تتعرض الحامل للولادة المبكرة

تتعرض الحوامل لخطر الولادة المبكرة في الشهر الثامن، وليس صحيحاً أن الجنين يموت لو ولد في هذا الشهر.

من أعراض الولادة المبكرة في الشهر الثامن من الحمل نزول الدم الأحمر الباهت الفاتح اللون.

وجود ألم مستمر في الظهر لا يتوقف.

حدوث النزف الرحمي الذي قد يشير إلى نزول المشيمة قبل الجنين في الحوض، وتستدعي الراحة التامة أو اللجوء إلى الولادة المبكرة في حال عدم توقف النزف.

شعور الحامل بألم أثناء التبول، وكذلك وجود ضغط على منطقة الحوض مما ينذر بولادة مبكرة.

يجب أن تهرع الحامل للطبيب في حال ظهور هذه الأعراض.

الاسهال في الشهر الثامن

تصاب بالاسهال بسبب تغيرات هرمونية

تتعرض الحامل لحدوث تغيرات هرمونية في الشهر الثامن تؤثر على الجهاز الهضمي مثل الشعور بالقيء والغثيان، وكذلك حدوث الاسهال.

يعتبر الاسهال في الشهر الثامن من علامات الولادة المبكرة التي تستوجب إتخاذ بعض الاحتياطات.

من أسباب حدوث الاسهال في الشهر الثامن تناول الكثير من السلطات والخضروات الغنية بالألياف.

وتناول السكريات المصنعة والفواكه.

وتناول بعض المكملات الغذائية التي تسبب الاسهال.

كما قد تتعرض الحامل لحدوث تلوثات غذائية وعدوى خارجية مثل تناول طعام غير نظيف أو فاسد.

أعراض غير مقلقة

قد تشعر بالصداع

مثل أن تعاني الحامل في الشهر الثامن من تشوش الرؤية.

وقد تعاني من الصداع المستمر.

وقد تتناقص حركة الجنين ولكنها لا تختفي.

الطلق الكاذب في الشهر الثامن

الطلق الكاذب