ما تعانيه الحامل في الشهر الثامن

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً - تعاني الحامل في الأشهر الأخيرة من حملها من عدة متاعب فهي قد وصلت للثلث الثالث والأخير من فترة حملها الممتدة لتسعة أشهر، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بالدكتورة لمياء عبد الجواد، إختصاصية النساء والولادة التي تحدثت عما تعانيه الحامل في الشهر الثامن كالآتي.
الولادة المبكرة
- تتعرض الحوامل لخطر الولادة المبكرة في الشهر الثامن، وليس صحيحاً أن الجنين يموت لو ولد في هذا الشهر.
- من أعراض الولادة المبكرة في الشهر الثامن من الحمل نزول الدم الأحمر الباهت الفاتح اللون.
- وجود ألم مستمر في الظهر لا يتوقف.
- حدوث النزف الرحمي الذي قد يشير إلى نزول المشيمة قبل الجنين في الحوض، وتستدعي الراحة التامة أو اللجوء إلى الولادة المبكرة في حال عدم توقف النزف.
- شعور الحامل بألم أثناء التبول، وكذلك وجود ضغط على منطقة الحوض مما ينذر بولادة مبكرة.
- يجب أن تهرع الحامل للطبيب في حال ظهور هذه الأعراض.
الاسهال في الشهر الثامن
- تتعرض الحامل لحدوث تغيرات هرمونية في الشهر الثامن تؤثر على الجهاز الهضمي مثل الشعور بالقيء والغثيان، وكذلك حدوث الاسهال.
- يعتبر الاسهال في الشهر الثامن من علامات الولادة المبكرة التي تستوجب إتخاذ بعض الاحتياطات.
- من أسباب حدوث الاسهال في الشهر الثامن تناول الكثير من السلطات والخضروات الغنية بالألياف.
- وتناول السكريات المصنعة والفواكه.
- وتناول بعض المكملات الغذائية التي تسبب الاسهال.
- كما قد تتعرض الحامل لحدوث تلوثات غذائية وعدوى خارجية مثل تناول طعام غير نظيف أو فاسد.
أعراض غير مقلقة
- مثل أن تعاني الحامل في الشهر الثامن من تشوش الرؤية.
- وقد تعاني من الصداع المستمر.
- وقد تتناقص حركة الجنين ولكنها لا تختفي.
الطلق الكاذب في الشهر الثامن
- تحدث بعض التقلصات التي تشبه الطلق بسبب وضعية رأس الجنين؛ حيث ينزل رأس الجنين إلى الأسفل فتشعر الحامل بتحجر البطن وتصلبه مما يؤدي لحدوث التقلصات، وهي تقلصات تعرف ب " تقلصات براكستون هيكس"نسبة للطبيب الذي اكتشفها وغير مقلقة.
- قد تزداد هذه التقلصات في بعض الحالات، وتشعر الحامل كأنها سوف تلد.
- قد تزداد بسبب وجود أكياس على المبيضين لدى الحامل.
- وتزيد في حالة التهاب المثانة والمسالك البولية.
- وتشعر بألم أثناء الجماع، وألم عند الوقوف مما يستدعي زيارة الطبيب.