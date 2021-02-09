صحة ورشاقة

ما تعانيه الحامل في الشهر الثامن

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً - تعاني الحامل في الأشهر الأخيرة من حملها من عدة متاعب فهي قد وصلت للثلث الثالث والأخير من فترة حملها الممتدة لتسعة أشهر، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بالدكتورة لمياء عبد الجواد، إختصاصية النساء والولادة التي تحدثت عما تعانيه الحامل في الشهر الثامن كالآتي.

الولادة المبكرة

تتعرض الحامل للولادة المبكرة
  • تتعرض الحوامل لخطر الولادة المبكرة في الشهر الثامن، وليس صحيحاً أن الجنين يموت لو ولد في هذا الشهر.
  • من أعراض الولادة المبكرة في الشهر الثامن من الحمل نزول الدم الأحمر الباهت الفاتح اللون.
  • وجود ألم مستمر في الظهر لا يتوقف.
  • حدوث النزف الرحمي الذي قد يشير إلى نزول المشيمة قبل الجنين في الحوض، وتستدعي الراحة التامة أو اللجوء إلى الولادة المبكرة في حال عدم توقف النزف.
  • شعور الحامل بألم أثناء التبول، وكذلك وجود ضغط على منطقة الحوض مما ينذر بولادة مبكرة.
  • يجب أن تهرع الحامل للطبيب في حال ظهور هذه الأعراض.

الاسهال في الشهر الثامن

تصاب بالاسهال بسبب تغيرات هرمونية
  • تتعرض الحامل لحدوث تغيرات هرمونية في الشهر الثامن تؤثر على الجهاز الهضمي مثل الشعور بالقيء والغثيان، وكذلك حدوث الاسهال.
  • يعتبر الاسهال في الشهر الثامن من علامات الولادة المبكرة التي تستوجب إتخاذ بعض الاحتياطات.
  • من أسباب حدوث الاسهال في الشهر الثامن تناول الكثير من السلطات والخضروات الغنية بالألياف.
  • وتناول السكريات المصنعة والفواكه.
  • وتناول بعض المكملات الغذائية التي تسبب الاسهال.
  • كما قد تتعرض الحامل لحدوث تلوثات غذائية وعدوى خارجية مثل تناول طعام غير نظيف أو فاسد.

أعراض غير مقلقة

قد تشعر بالصداع
  • مثل أن تعاني الحامل في الشهر الثامن من تشوش الرؤية.
  • وقد تعاني من الصداع المستمر.
  • وقد تتناقص حركة الجنين ولكنها لا تختفي.

الطلق الكاذب في الشهر الثامن

الطلق الكاذب
  • تحدث بعض التقلصات التي تشبه الطلق بسبب وضعية رأس الجنين؛ حيث ينزل رأس الجنين إلى الأسفل فتشعر الحامل بتحجر البطن وتصلبه مما يؤدي لحدوث التقلصات، وهي تقلصات تعرف ب " تقلصات براكستون هيكس"نسبة للطبيب الذي اكتشفها وغير مقلقة.
  • قد تزداد هذه التقلصات في بعض الحالات، وتشعر الحامل كأنها سوف تلد.
  • قد تزداد بسبب وجود أكياس على المبيضين لدى الحامل.
  • وتزيد في حالة التهاب المثانة والمسالك البولية.
  • وتشعر بألم أثناء الجماع، وألم عند الوقوف مما يستدعي زيارة الطبيب.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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