أسباب زرقة الشفايف عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً -

تلاحظ الأم أحيانا ان هناك تغيرا في لون الشفاه تبدو في الطفل ..حيث تميل إلى الأزرق، ويعتبر ذلك من الأعراض التي لا يجب تجاهلها بل تستدعي زيارة الطبيب، لأنه قد يرتبط أحيانًا بمشكلات أو عيوب خلقية في قلب الطفل...الدكتور أحمد القوصي استشاري ورئيس قسم عيوب القلب الخلقية بالجامعة..يتحدث إلى الخليج 365 ليوضح الأسباب ويعرض بعضا من طرق العلاج

صعوبة تحديد سبب زرقة الشفاه

الزرقة في الأطفال تظهر في الشفايف والأطراف

أولا: لا يمكن تحديد سبب الزُرقة في الأطفال إلا عن طريق الطبيب، ..لذلك هناك ضرورة على عدم الاستهانة بهذا العرض عند ملاحظته على الطفل وزيارة الطبيب على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة، للتأكد من ما إذا كان مرتبطًا بعيوب خلقية في القلب من عدمه.

ثانيا: الزُرقة في الأطفال التي تظهر في الأطراف أو الشفاه، لا ترتبط دائمًا ب..أمراض القلب، ففي بعض الحالات تكون ناتجة عن تعرض الطفل للبرد مثلًا أو التهاب شديد في الشعب الهوائية، أو مشكلات صحية أخرى.

ثالثا: من عيوب القلب الخلقية التي تسبب زُرقة الشفايف في الأطفال أيضا ، ما يسمى رباعية فالوت، لكن في هذه الحالة يصاحبها أعراض أخرى تظهر على الطفل، هي:

صعوبة في التنفس... صعوبة في الرضاعة: أي أن الطفل يبذل مجهودًا كبيرًا خلال الرضاعة، وقد لا يتمكن من استكمالها.

"الشفاه الزرقاء"وأسبابها

تحدث الزرقا عندما لا يتلقى الجسم ما يكفي من الدم المؤكسج

الشفاه الزرقاء..هو المصطلح الطبي لتغير لون الشفاه أو الجلد أو اللسان أو الأغشية المخاطية الأخرى

يحدث عندما لا يتلقى الجسم ما يكفي من الدم المؤكسج على الرغم من أن شفاه الناس يمكن أن تغير لونها عند تعرضها لدرجات حرارة باردة

الأشخاص البيض تتسبب الزرقة في تحول الشفاه والجلد إلى اللون الأزرق

وفي السود، قد تتسبب الزرقة في جعل الشفاه والجلد رمادية أو بيضاء ولكن قد تصبح أكثر وضوحًا في اللثة وحول العينين والأظافر

وقد يشير الازرقاق إلى ضعف تدفق الدم إلى مناطق أخرى من الجسم.

ولكن إذا كان الشخص يعاني من زرقة في أصابع اليدين أو القدمين، فيجب عليه زيارة الطبيب.

زرقة الشفايف بسبب البرد

تحول لون لون الشفايف إلى اللون الأزرق حال شعور الطفل بالبرد

وان كبر الطفل..وأصبح يتناول طعاما خارجيا إلى جانب الرضاعة عليك أن تتأكدي من عدم تغير لون شفايف الطفل بسبب تناوله طعام من اللون ذاته ويكون هو سبب تحول لون شفايف الطفل.



أو في حال شعور طفلك بالبرد، تلاحظين تحول لون الشفايف إلى اللون الأزرق وتلاحظين انخفاض درجة حرارة جسمه إلى الـ35 درجة مئوية

ويمكن للسباحة في المياه الباردة أيضا أن يؤدي إلى ظهور هذا العارض عند الطفل في هذه الحالة،

تأكدي من تدفئة الطفل من أجل إعادة تنظيم درجة حرارة جسمه. لكن في حال أصبحت شفايف الطفل لونها أزرق وبدأ بالسعال وكان يعاني من ارتفاع في درجة حرارة جسمه، ننصحك باستشارة الطبيب

حيث يكون هذا العارض ناتج عن عدم وصول النسبة اللازمة من الأوكسجين إلى الدم أو عدم تدفق الدم بالشكل اللازم في الجسم.

هذا وعليك أن تنتبهي ما إذا كان يعاني من ضيق في التنفس وفي حال كانت دقات قلبه منتظمة، لا تترددي حيال استشارة الطبيب حول أي موضوع يخطر في بالك من أجل طمأنة نفسك والتأكد من سلامة صحة طفلك

أسباب تغير لون الشفاه إلى الأبيض

تتغير لون الشفاه أحيانا إلى اللون الأبيض للضعف العام وفقر الدم

وفي أو قات اخرى تتغير لون الشفاه إلي اللون الأبيض..وتكون بسبب الضعف العام والشحوب وفقر الدم والافتقار للخلايا الحمراء الدموية

مما يحتاج الذهاب للطبيب أيضا وعلى الفور، وقد يسبب هذا الأمر نزيف بالأمعاء، أو إصابة بفقدان الدم

أو تناول أنظمة غذائية مفتقرة إلى الحديد أو فيتامينات ب12 أو مفتقرة إلي حمض الفوليك

علامات بعدها ينبغي الذهاب إلى الطبيب

ينبغي الذهاب إلى الطبيب إن كان هناك صعوبة في التنفس

تحول الشفاه أو الوجه أو اللسان أو الجلد فجأة إلى اللون الأزرق أو الرمادي.

صعوبة في التنفس... ألم صدر.

مرض الانسداد الرئوي المزمن ..نوبة الربو الحادة هي حالة طبية طارئة أخرى، وإلى جانب الشفتين والأصابع والأظافر الشاحبة أو الزرقاء جدًا

قد يصاحب الأشخاص الذين يعانون من نوبة ربو حادة أيضًا أعراضًامثل:

التنفس السريع مع تراجع الصدر.. حركة عميقة وسريعة للأضلاع والمعدة

صدر موسع لا يفرغ عند الزفير..الرضع الذين لا يستطيعون الاستجابة أو التعرف على والديهم

يمكن للناس منع نوبات الربو من خلال معرفة مسبباتها وتجنبها.