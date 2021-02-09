طرق إخراج الغازات من بطن الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً -

السبب الرئيس لحدوث الغازات لدى الرضع..هو معاناة الطفل من انتفاخ البطن، والتي تأت نتيجة ابتلاع الهواء خلال الرضاعة أيًا كان نوعها، ووضعيَّة الرضعة غير الصحيحة، أو عدم تمكنهم في الأسابيع الأولى من الرضاعة بشكل جيِّد، والأطفال يستغرقون وقتًا وجهدًا كبيرا للتخلص من الهواء المسبب للغازات والانتفاخ.الخليج 365 التقت واستشاري طب الأطفال الدكتور محمود عبد الخالق للشرح والتوضيح

أطعمة الأم تتسبب في غازات الرضيع

الأطعمة الحريقة تتسبب في انتفاخ بطن الرضيع

تناول الأم المُرضعة لبعض الأطعمة تتسبب في حالة انتفاخ بطن الرضيع والغازات ، كالأطعمة الحريفة والبهارات والثوم والكرنب والقرنبيط والكافيين بأنواعه، إضافة إلى إهمال تكريع الطفل وعدم الصبر عليه حتى يقوم بعملية التجشؤ.. ويخرج الهواء الزائد من معدته الصغيرة

علامات الانتفاخ لدى الرضع

ملاحظة صلابة وتحجر البطن عند لمسه

انتفاخ البطن بشكل ملحوظ، وعند الضغط عليه برفق ربما يهدأ الرضيع

ملاحظة صلابة وتحجر البطن أحيانًا عند لمسه.

البكاء وتحرك الرضيع بعصبيَّة، تعني عدم راحته أو انزعاجه.

الرغبة بالتجشؤ...وجود غازات ومغص لدى الرضع.

نصائح لتخفيف الغازات والانتفاخ لدى الرضع

لابد من تكريع الرضيع بعد كل رضعة

أرضعي طفلك بالوضع الصحيح؛ بحيث يكون مستوى رأسه أعلى من مستوى بطنه؛ فالرضاعة في هذا الوضع، تجعل اللبن يستقر أسفل المعدة، والغازات تصعد لأعلى فيسهل خروجها بعد ذلك

إذا كنت ترضعين طفلك صناعيًا؛ فعليك أن ترضعيه في نفس الوضع السابق، وفي الوقت نفسه تأكدي أنَّ حلمة الببرونة ممتلئة باللبن خلال الرضاعة، ولا يوجد بها هواء؛ لتقليل الهواء المبتلع بواسطة الرضيع.

لا بد من تكريع طفلك بعد كل رضعة، عن طريق حمله على كتفك وهو في حضنك، والتربيت برفق على ظهره حتى يتم خروج الغازات التي ابتلعها خلال الرضاعة، ويمكن أن تكرِّعي طفلك في وضع آخر

ويتم ذلك بأن تضعيه على بطنه بطول ذراعك؛ بحيث تكون ذقنه عند يدك، وتربتين على ظهره بلطف حتى يتم خروج الغازات، وهذا التكريع يجعله يشعر براحة أكثر.

ضعي طفلك على ظهره، وارفعي ساقيه وحركيهما وكأنَّه يركب دراجة؛ فهذا التمرين يساعد على خروج الغازات من بطنه.

افركي بطن طفلك بقطرات من زيت الزيتون بحركة دائريَّة؛ فهذا يساعده على طرد الغازات من بطنه.

علاج انتفاخ البطن عند الأطفال بالأعشاب

علاجات طبيعية لخروج الغازات

البابونج: يساعد البابونج على التخلص من المغص عند الأطفال، ويعمل كمهدئ للمعدة، وذلك بعمل مغلي البابونج وإعطائه للطفل بعد تصفيته، وشرب الأم المرضعة له.

النعناع: يحتوي النعناع على العديد من المواد المهدئة للجهاز الهضمي؛ فمن الممكن عمل مغلي النعناع ووضعه في رضاعة الطفل، أو شرب الأم المرضعة منه، كما يمكن استخدام زيت النعناع بتدليك معدة الطفل؛ فذلك يساعد على التخلص من الآلام التي تصاحب انتفاخ البطن.

الشمر: من أكثر الأعشاب التي أثبتت مدى فعاليتها بالتخلص من المغص عند الأطفال والغازات بشكل كبير؛ فمن الممكن إعداد مغلي بذور الشمر وإعطاؤها للطفل وللأم المرضعة.

الينسون: أخذ ملعقة صغيرة من بذور الينسون وغليها في كوب من الماء.

علاجات طبيعية لإخراج الغازات من بطن الرضيع

تدليك البطن يريح الرضيع

1-الحمام الدّافئ: من أفضل العلاجات الطبيعيّة التي تُساعد على تخفيف المغص عند الطفل الرضيع وجعلهِ يشعُر بالنُعاس والاسترخاء، عليكِ ملئ حمام طفلكِ بالماء الدّافئ مع إضافة قطرات من زيت اللافندر ثمّ وضع الطفل في هذه المياه الدّافئة مع التدليك اللطيف للبطن

2-يُمكن أيضاً استخدام الكمادات الدّافئة لتسكين المغص عند الأطفال وذلك لتأثيرها الفعّال في طرد الغازات المعويّة عند الأطفال، وتُستخدم عن طريق وضع منشفة صغيرة في المياه الدّافئة وعصرها جيداً من الماء وضعها على بطن الطفل، ويُكرر هذا العلاج ثلاث مرات في اليوم.

3- لزيت الزيتون مفعول سحري في إزالة المغص عند الأطفال، فهو يُساعد على تدفئة الأمعاء عند الطفل ومنع إصابته بالغازات، ويُستخدم عن طريق وضع القليل من زيت الزيتون الدافئ على يديكِ ثُمّ تدليك بطن الطفل برفق لمُدة دقيقتين، وتكرار هذهِ العمليّة ثلاث مرات في اليوم.

4-يُساعد الريحان في علاج المغص الذي يُصيب الأطفال وذلك لاحتوائِه على خصائص مُضادة للتشنج والغازات، ويُستخدم عن طريق غلي ملعقة من الريحان المُجفف في كوب من الماء المغلي ثُمّ تصفيته وتركه حتى يبرُد، ويُعطى الطفل ملعقتين من هذا الشاي ثلاث مرات في اليوم.

5- زيت النعناع: يتميّز النعناع بخصائِصه المُضادة للتشنج وقُدرته الكبيرة على طرد الغازات وتهدئة الأمعاء المُتهيجة، ويُستخدم عن طريق إضافة قطرتين من زيت النعناع إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتدليك منطقة بطن الطفل بحركات دائريّة خفيفة، وتكرر هذه العمليّة مرتين في اليوم.

6- بذور الشمر: لبذور الشمّر قدرة كبيرة على تخفيف الغازات المُسببة لمغص الأطفال، ويُستخدم عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من بذور الشُمر إلى كوب من الماء الساخن، وتغطيتهِ لمُدة ربع ساعة، ويُعطى الطفل ملعقة صغيرة من هذا الشاي العُشبي ثلاث مرات في اليوم.

7- الحلتيت هو من الوصفات الفعّالة في علاج المغص ، ويُستخدم عن طريق إضافة القليل من مسحوق الحلتيت إلى ملعقة كبيرة من الماء وتسخينهِ ثُمّ تركه حتّى يبرُد، ثُم يُستخدم لفرك منطقة حول الصرة عند الطفل ، وتكرر هذه العمليّة ثلاث مرات في اليوم.