الأخطاء الشائعة في تربية الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً - ليس سراً أن الأبوة والأمومة هي واحدة من أصعب الوظائف على الإنسانية، ومهما كان الوالدان حذريْنِ، فإنهما سيرتكبان أخطاء في تربية أبنائهما، عن دون قصد، حيث يجب عليهما تجنب بعض السلوكيات الواضحة، هذا الموضوع يعرض لبعض هذه الأخطاء، حيث يقول لكما ... ليس مهماً أن ترتكب الأخطاء، المهم أن نتعلم عدم تكرارها. الدكتور محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي، يضع الخطوط العريضة لأكثر الأخطاء شيوعاً في تربية الأطفال.

د. محمد بن جرش

1 - عدم القيادة بالقدوة

عدم القيادة بالقدوة

قد يكون لدى أحد الوالدين أفضل النصائح، التي يوجهانها لطفلهما، حول كيفية التعامل مع الآخرين، لكن ليس من المنطق أن تقول لابنك تعليماتك ببساطة، دعه يجد نصيحتك في سلوكك.

2 زرع الخوف في قلوبهم

زرع الخوف في قلوبهم

الجزء الكبير في تربية الآباء هو تعليم الطفل أن للأفعال عواقب. والأفضل أن تدعه يتعامل مع هذه العواقب بنفسه. بهذا سيصبح رجلاً مستقلاً ذاتيًا.

3- عدم قضاء وقت معهم

عدم قضاء وقت معهم

عليك قضاء من 10 إلى 20 دقيقة من الوقت الجيد كل يوم مع طفلك. فهذا يجعله يدرك أنه مهم في حياتك. حاول خلال هذه الدقائق، ألا تجلس أمام التلفزيون، أو ترد على مكالمات العمل.

4 - السماح للتكنولوجيا بالسيطرة

سيطرة التكنولوجيا

في كثير من الأحيان، يمكن للوالدين السماح للتكنولوجيا بالسيطرة على وقت أطفالهم؛ لأنهم هم خاضعون لها، أنتما بحاجة لتصفح أجهزتكما الذكية؛ ولكن عندما يتعلق الأمر بقضاء الوقت مع أطفالكما، اتركا التكنولوجيا في الخارج. واصنعا وقتاً ممتعاً من خلال القيام بأنشطة مختلفة، والتحدث والتواصل معهم. لن يتذكر الأطفال آخر هاتف حصلت عليه. سيتذكرون كيف شعروا عندما قضوا وقتًا معك.

5- رسم أهداف الأطفال

رسم أهداف الطفل

يريد الآباء ما هو الأفضل لأطفالهم، لكنهم في بعض الأحيان قد يفقدون منظورهم لحقيقة أن ما تعنيه كلمة "أفضل" بالنسبة لأطفالهم. سواء كان الأمر يتعلق بالطموحات المهنية أو الأنشطة الرياضية أو التفاعلات الاجتماعية، بدلاً من ذلك اتركوا مساحة لأطفالكم لمعرفة رغباتهم الخاصة.

6 - استخدام نهج "مقاس واحد يناسب الجميع"

لكل طفل حاجياته

في كثير من الأحيان، يفترض الآباء احتياجات الطفل، من دون أن يسألوا إذا كانت مصممة له وفقًا لاحتياجاته، مثل توفير أدوات التكنولوجيا، التي تعتبر مفيدة لبعض الأطفال لكنها تضر بمن يواجهون صعوبات في التنظيم العاطفي والسلوكي. عليك أن تفهم الفروق الفردية لكل طفل، لتدرك حاجياته.

7 - إهمال الشريك

إهمال الشريك

إن أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الآباء هي نسيان رعاية علاقتهم مع شريكهم والتركيز فقط على الأطفال. مع أن تصرفهم، يزرع في اعتقاد الطفل أن العلاقة بين اثنين لن تكون صحيّة، لا تجعل ابنك أنانياً فهو سيطلب منك المزيد.

8- تقييد حرية الطفل

حرية الطفل

من الأهمية بمكان إعطاء الأطفال مساحة أكبر لتحقيق الاستقلالية عند الكبر، فلا ترسم له الحدود في سن مبكرة، فهذا يسبب له ولك الخوف.

9- الرد في اللحظة

خذ وقتك بالتفكير

تتذكر أن الأطفال سريعو التأثر ويراقبون دائمًا. وبدلاً من إظهار رد فعل مثل القلق، أو الغضب، أو الشعور بعدم الأمان تجاه تصرفاتهم، خذ الوقت الكافي للتفكير وفكر في العواقب.

10- تقديم كل شيء لهم

لا تقدم كل شيء

بالطبع يشعر الآباء بالمسؤولية تجاه رفاهية أطفالهم، وبالمقابل تزداد طلباتهم، لا تقم بكل شيء من أجلهم فهذا يجعلهم غير مقدرين لما تفعله.

11- عدم السماح للأطفال بارتكاب الأخطاء

أخطاء الطفل

ذلك لأنهم يريدون الأفضل لأطفالهم مع حمايتهم. رغم أنه من المهم أحياناً تركهم يفشلون. فهي أفضل طريقة للتأكد من أنهم قادرون على التعامل مع الأخطاء، بإزالة الغبار عن أنفسهم والوقوف من جديد.

12 الصراخ

الصراخ

الصراخ ليس مفيدًا أبدًا. فقد يبدو للآباء أن رفع الصوت يمكن أن يساعد الأطفال في العودة إلى رشدهم، إلا أنه "يسبب القلق" لهم فقط، وتتسع الفجوة بينك وبينهم