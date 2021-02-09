8 وفيات و679 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا الثلاثاء، تسجيل 679 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 955 حالة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 282 إصابة و773 حالة شفاء، فيما لم تشهد حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 125 ألفا و561 شخصا، بينهم 17 ألفا و202 حالة نشطة، لافتا إلى وفاة 1982 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 حالة.



