أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، وفق بنك المغرب المركزي.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي، أمام الدرهم المغربي، فيما استقر الجنيه الإسترليني، بينما تراجع الدولار الأمريكي، والعملات العربية الرئيسية.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.



أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو الأوروبي، حسب بيانات موقع بنك المغرب المركزي، إلى 10.36 درهم للشراء، و12.04 درهم للبيع، مقابل 10.33 درهم للشراء، و12.01 درهم للبيع في تعاملات أمس الإثنين.

بينما تراجع سعر الدولار إلى 8.61 درهم للشراء، و 10 دراهم للبيع، مقابل 8.64 درهم للشراء، و10.04 درهم للبيع في تعاملات أمس.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 11.82 درهم للشراء، و13.73 درهم للبيع.

وبحسب البنك المركزي المغربي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات 7 اشهر.

تحويلات العاملين

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استقرار تلك التحويلات.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي، إلى نحو 2.29 درهم للشراء، و2.66 درهم للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

فيما انخفض سعر صرف الدرهم الإماراتي، إلى نحو 2.34 درهم للشراء، و2.72 درهم للبيع.

كما هبط سعر الدينار الكويتي إلى 28.42 درهم للشراء، و33.03 درهم للبيع، مقابل 28.52 درهم للشراء، و33.14 درهم للبيع، أمس.

تعافي الاقتصاد

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019.

وقال مكتب الصرف المغربي، الخميس، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.