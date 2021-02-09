شكرا لقرائتكم وصلت الإمارات ووصلنا المريخ.. دبي تفاجئ زوارها بالمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هدية ستبقى بالذاكرة، قدمتها حكومة دبي للقادمين إلى مطاراتها، الاثنين، تزامنا مع وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية علمية عربية لاستكشاف الكواكب.



فقد تفاجأ زوار الإمارات القادمين عبر مطارات دبي لبوابة المسافرين، بـ "ختم المريخ"، الأول من نوعه في العالم، يوضع على صفحات جوازات سفرهم بحبر خاص جدا، هو "حبر المريخ" الفريد في فكرته وتكوينه والمصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر. "لقد وصلت إلى الإمارات.. والإمارات تصل إلى المريخ"

كما طبع موظفو الجوازات في مطارات دبي على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها عبارة في 09.02.2021، مع تصميم خاص لمسبار الأمل.

وبهذه الطريقة، احتفلت دبي بوصول مسبار الأمل المقرر اليوم الثلاثاء، في مدة قياسية وظروف استثنائية عبر فكرة ختم وحبر المريخ، التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات بالتعاون مع جوازات مطارات دبي التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.