شكرا لقرائتكم خبر عن هل التطعيم بلقاح كورونا يمنع الإصابة بالفيروس؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوصول للقاحات فيروس كورونا كان بمثابة أخبار سارة لكثير من الأشخاص الذين كانوا يرغبون في استئناف حياتهم الطبيعية، ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من الحالات المبلغ عنها لأشخاص تم تطعيمهم ولكنهم أصيبوا بالفيروس أيضًا، وهو ما يطرح سؤال هل يمكن أن الإصابة بالفيروس حتى بعد التطعيم؟

ووفقًا لتقرير لموقع timesofindia لا يشعر الخبراء بالقلق وأكدوا أنه من المحتمل أن الشخص يمكنه بسهولة نقل الفيروس حتى بعد التطعيم لعده أسباب.

اللقاحات لا تؤدي وظيفة فورية

على الرغم من التقارير التي قد تظهر، فإن انتقال الفيروس ليس مؤشرًا واضحًا على أن اللقاح لا يعمل، أو أن هناك خطأ ما في طريقة تناوله، اللقاحات لا تعمل على الفور في الواقع، يجب أن يكون تذكيرًا آخر لماذا يحتاج الناس إلى الاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية بعد أسابيع من التطعيم.

بينما تعمل اللقاحات على توليد استجابة مناعية جيدة تعمل ضد العامل الممرض، فقد يستغرق الأمر أحيانًا ما يصل إلى أسابيع للاستجابة.

الحاجة لأكثر من جرعة

قد تكون جرعة لقاح واحدة أقل فعالية من جرعة مضاعفة وهذا هو السبب، فقد طُلب من الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى المتابعة في الوقت المناسب للحصول على اللقطة الثانية أيضًا، في حالة معظم اللقاحات التي يتم إعطاؤها في الوقت الحالي، يلزم نظم جرعتين حتى تكون فعالة تمامًا وتتجنب الفيروس.

قد يعني التراخي في الاحتياطات، أو عدم اتخاذ تدابير السلامة أن هناك فرصًا لتسلل الفيروس إليك، وأنت تنقله إلى الآخرين.

قد لا تصاب لكن لا يزال بإمكانك نقل الفيروس

يقلل اللقاح من معدلات المرض والخطورة، وليس انتقال العدوى، هناك عامل مهم آخر يجب مراعاته أثناء تلقي التطعيم وهو أن معظم اللقاحات التي تم طرحها للاستخدام الآن تعمل على منعك من الإصابة بالمرض، أي منع الفيروس من إحداث مشاكل بجسمك في حين أن بعض اللقاحات يمكنها بسهولة "منع" الأعراض من الظهور، إلا أنها لا تحمي بشكل كامل من العدوى.

في ظل نقص هذه المعرفة، يمكن أن يظل الكثير من الأشخاص الذين تم تطعيمهم حاملين لمسببات الأمراض، وينشرونها على الآخرين الذين ربما لم يتم تطعيمهم.