شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض جديدة لفيروس كورونا تخالف العلامات الكلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العالم ارتفاعا مفاجئا في طفرات الفيروس التاجي المختلفة والقائمة المتزايدة باستمرار ، ومن الضرورى الانتباه ليس فقط للأعراض الشديدة ولكن المعتدلة وغير العادية لـفيروس كورونا ، حيث أشارت التقارير الأخيرة مرة أخرى إلى سبعة أعراض جديدة لـكوفيد 19 تختلف عن الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا ، والتي تتراوح من الحمى والسعال الجاف إلى فقدان حاسة الشم والتذوق، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

أعراض كورونا الكلاسيكية

منذ تفشي فيروس كورونا الجديد ، لا تزال الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا وكلاسيكية لفيروس كورونا وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة هي الحمى والسعال المستمر وفقدان أو تغيير حاسة الشم أو التذوق بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن تكون هذه الأعراض الثلاثة أيضًا من العلامات المبكرة لـفيروس كورونا أيضًا

7أعراض جديدة لفيروس كورونا

بينما يدرك الناس بالفعل الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا ، يقترح الخبراء نظرة أوسع على مجموعة الأمراض التي يسببها المرض الفتاك يشكل التركيز المحدود على الأعراض الكلاسيكية فقط خطرًا كبيرًا في الانتشار وخطرًا أكبر على صحة الفئات الأكثر ضعفًا ومع ذلك ، فإن مسؤولي الصحة المحليين في بالمملكة المتحدة ، قد أدرجوا مجموعة من سبعة أعراض جديدة لفيروس كورونا وهى:

- إلتهاب الحلق

-آلام العضلات والمفاصل

- إسهال

- التهاب الملتحمة

- صداع الراس

- الطفح الجلدي

- تلون أصابع اليدين أو القدمين

خطوات يجب اتباعها بعد ظهور اعراض كورونا

في حين أن أعراض فيروس كورونا تشبه أعراض نزلات البرد أو الحساسية الأخرى ، فمن المهم أن تخضع للاختبار بمجرد ظهور أي علامات للفيروس القاتل حتى تحصل على تقاريرك ، يجب أن تظل في عزلة ، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا وظهرت عليك أعراض خفيفة، يمكنك علاجه في المنزل في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

تذكر أن تشرب الكثير من السوائل وخذ قسطًا كبيرًا من الراحة، في حالة تفاقم الأعراض وتعرضك لمضاعفات صحية خطيرة ، اطلب المساعدة الطبية وزيارة المستشفى على الفور.