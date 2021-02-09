تطوير عدسات لاصقة ذكية لمراقبة تطور الأمراض المزمنة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن فريق من الباحثين عدسات لاصقة ذكية جديدة، من شأنها تحسين البصر ومراقبة تطور الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وطور باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، العدسة الذكية التي تتميز بطبقة من المستشعرات الشبكية التي يمكنها قياس مستويات الضوء ودرجة الحرارة وحتى الجلوكوز في الدموع.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قال الفريق إن المستشعرات المزروعة في العدسة الذكية يمكنها مراقبة مرض السكري، ومضاعفات السكتة الدماغية وأمراض القلب المرتبطة بشكل وثيق باضطرابات تنظيم السكر في الدم.

وأكد الفريق أن التصميم لا يضعف من رؤية مرتديه أو القدرة على الرمش، ويمكن تكييفه في المستقبل لتسهيل اختبارات وظيفة الشبكية أيضا.

كما يمكن تزويد العدسات بوحدات الطاقة والهوائيات لتمكينها من نقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز كمبيوتر لتحليلها.

وقال مؤلف البحث وخبير الإلكترونيات الحيوية، يونلونغ تشاو، من معهد التكنولوجيا المتقدمة بجامعة ساري: ”كان لوباء كوفيد-19 تأثير هائل على المجتمع العلمي بأكمله“.

وأضاف: ”هناك تساؤلات عديدة حول كيفية مساعدة ابتكارنا للذين يعانون من حالات طبية طارئة مماثلة في المستقبل، والإجابة هي أن طبقة الاستشعار يمكن استخدامها كوسيلة غير غازية للمساعدة في مراقبة وتشخيص حالة الناس الصحية“.