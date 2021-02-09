احرص على تناوله.. “الأفوكادو” كنز من الفيتامينات والمعادن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يعتبر الأفوكادو أحد أنواع الفواكه المميزة، التي تعود بفوائد عديدة على صحة الإنسان ، لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة لصحة الإنسان .

وقال المركز الاتحادي للتغذية إن الأفوكادو يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول بالدم، ومن ثم يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف المركز الألماني أن الأفوكادو يعد كنزا من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامين B5 وفيتامين B6 وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K، كما أنه غني بحمض الفوليك والبوتاسيوم، بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد والزنك.

ويزخر الأفوكادو أيضا بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم وتساعد على إطالة الإحساس بالشبع، ما يحد من نوبات الجوع الشديد، الأمر الذي يلعب دورا مهما في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

ويمتاز الأفوكادو أيضا باحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأولييك، الذي يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يعمل على الحد من الالتهابات.

ويشتمل الأفوكادو أيضا على مادتي “لوتين”، و” زياكسانثين” المهمتين لصحة العين.