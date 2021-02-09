شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أفضل 5 أنواع من «المكسرات» لمرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت صحيفة تايمز أوف إنديل، عن أفضل 5 أنواع مكسرات يجب أن يستهلكها الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، كالتالي :

اللوز

وفقا للدراسات، يمكن أن يساعد اللوز في إدارة مستوى الجلوكوز لدى الشخص المصاب بالسكري، والتقليل من الإجهاد التأكسدي المسؤول عن مرض السكري وأمراض القلب.

الجوز

يمكن أن يساعد تناول حفنة من الجوز يوميًا في إدارة الوزن وتقليل مستوى الأنسولين أثناء الصيام. كما يمكن للجوز المساعدة في تعزيز الشبع وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

الفستق

الفستق غني بالطاقة ويمكن أن يساعد في تحسين مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. يجب أن يتناول المصاب بالسكري الفستق غير المملح.

الفول السوداني

الفول السوداني غني بالعناصر الغذائية. يمكن أن تتحكم حفنة من الفول السوداني يومياً بمستوى السكر في الدم وتمنع تطور مرض السكري.

الكاجو

يحتوي الكاجو على كمية أقل من الدهون مقارنة بالمكسرات الأخرى. علاوة على ذلك، ليس له تأثير سلبي على مستوى الجلوكوز في الدم أو الوزن، ويعد أفضل مصدر للمغنيسيوم.