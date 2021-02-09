شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب القهوة والشاي في الشتاء يغني عن الماء؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر طبيب الجهاز الهضمي والباطنية الدكتور عبد الله الذيابي، من إهمال شرب الماء خلال الأيام الباردة في فصل الشتاء.
وقال الذيابي في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: إنه لابد من عدم إهمال شرب الماء خلال الأيام الباردة، مضيفا أن تناول الشاي أو القهوة لا يُعد بديلًا عن الماء لأنها مدرة للبول وتزيد من فقدان السوائل.
وينصح الأطباء بشرب من 3 إلى 5 لتر ماء في اليوم الواحد، لتنظيف الجسم من السموم، كما يعمل على إذابة الدهون، ويساعد على إنقاص الوزن.
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