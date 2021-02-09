شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تدل على التعافى من الاكتئاب.. منها العودة للعمل وتراجع نوبات الغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالاكتئاب شيء خطير للغاية فإلى جانب أنه يتسبب بإبعادك عن أحبائك وتدمير راحة بالك على المدى الطويل، قد يُحدث خسائر فادحة بجسدك والأهم من ذلك الإضرار بالصحة العقلية وقد يكون قاتلاً إذا لم يتم التعامل معه على الفور، وليس المهم فقط اكتشاف علامات الاكتئاب وتمييزها عن الحزن المؤقت ولكن من المهم أيضًا متابعة تقدمك نحو الشفاء منه من وقت لآخر خاصة أن ذلك سيمنحك شعورًا بالإنجاز، وهناك 7 علامات تدل على تقدم حالتك إذا كنت تعانى من الاكتئاب وأنك على طريق الشفاء، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلى.. 7 علامات تدل على أنك تتعافى من الاكتئاب: 1- قلة نوبات الغضب

يؤدى الاكتئاب إلى تقلبات مزاجية مفاجئة من الاندفاع الشديد للعواطف تصل إلى الغضب والشراسة في بعض الأحيان والتى لا يمكن السيطرة عليها، ويعانى الشخص المكتئب من تقلبات مزاجية ويفتقر إلى القدرة على التفكير بعقلانية وعدم القدرة على تبرير أفعاله، ولكن بمجرد ملاحظة قلة نوبات الغضب أو انعدامها فهى علامة لبداية التعافى وتصبح أكثر عقلانية ولديك القدرة على الرؤية فى الضوء.

2- قلة الإحباط

الانزعاج أو الإحباط هو علامة أخرى على الاكتئاب، ولكن إذا أصبحت تشعر بإيجابية ومنفتحًا على آراء الناس المتناقضة ومستعد للنقاش على عكس ما كنت تشعر به من إحباط فأنت على طريق التعافى من الاكتئاب.

3- زيادة الاهتمام بالأنشطة الترفيهية

بمجرد أن تعتاد على حالة ذهنية إيجابية فمن المرجح تطور اهتماماتك بالأنشطة الترفيهية سواء كانت ممارسة هوايات أو القيام برحلة مع أصدقائك وستكون أكثر انفتاحًا على الأنشطة الترفيهية والمغامرات.

4- زيادة التفاعلات الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة

يؤدى الاكتئاب إلى العزلة الشديدة والشعور بالغربة ومع ذلك إذا قررت العودة إلى المسار الصحيح ومحاربة الاكتئاب ستجد نفسك منفتحًا على الناس وتتواصل معهم وستشعر بالراحة والدفء فى حضور أحبائك.

5- العودة إلى العمل

التعافى من الاكتئاب يعنى أيضًا العودة إلى الحياة الطبيعية والقيام بالأنشطة اليومية أهمها العودة إلى العمل وتحمل مسئولياتك ويحدث ذلك بمجرد أن تبدأ بالتغلب على العقبات العقلية.

6- المحافظة على النظافة الشخصية

يمكن أن يحرمنا الاكتئاب من القيام بالكثير من الأشياء منها النظافة الشخصية بسبب الشعور باليأس والرغبة بالتوقف عن الاهتمام بنفسك والمحيطين بك، ولكن بمجرد العودة لإدراك قيمتك الذاتية تعود للاعتناء بنفسك وصحتك ونظافتك أيضًا.

7- تحضير وجبتك الخاصة

يمكن أن يؤثر الحزن والقلق والاكتئاب على أنشطتك العقلية والجسدية، يمكن أن يجعلك كسولًا وتحدث تغييرًا فى خيارات أسلوب حياتك، عندما تكون مكتئبًا فمن المرجح أن تطلب طعامًا من الخارج أو تأكل بقايا الطعام وتجنب دخول المطبخ لإعداد أي شيء، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على صحتك، ولكن بمجرد أن تبدأ فى التعافى ستلاحظ تغيرًا مفاجئًا وتعود لحماسك وإعداد وجباتك الخاصة وتناول الطعام الصحى.