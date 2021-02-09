كورونا حول العالم.. هولندا تمدد الحظر وارتفاع إصابات فرنسا والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 107 ملايين و7 آلاف و730 إصابات، حتى الثلاثاء.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و336 ألفا و337 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.





وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 78 مليونا و851 ألفا و588 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

هولندا تمدد الحظر

أعلنت الحكومة الهولندية تمديد حظر التجول لمكافحة كوفيد-19 حتى الثاني من آذار/مارس وهو إجراء تسبب بأسوء أعمال شغب عرفتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية.

وحظر التجول المطبق منذ 23 كانون الثاني/يناير من الساعة 21,00 الى الساعة 04,30 هو الأول منذ الحرب العالمية الثانية، وكان يفترض أن ينتهي في العاشر من الجاري.

وتمديده ثلاثة أسابيع "ضرورة لأن نسخا متحورة جديدة أكثر عدوى من كورونا تنتشر بسرعة في هولندا" كما أعلنت الحكومة في بيان بعد اجتماع وزاري.

وأضاف البيان ان أكثر من 95% من الهولنديين يحترمون حظر التجول وتدابير أخرى لمواجهة كوفيد-19 كالحد من عدد زوار كل أسرة يوميا بشخص واحد وحظر الرحلات القادمة من بعض الدول.





ارتفاع عدد المصابين بمستشفيات فرنسا

سجلت فرنسا 4317 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، الإثنين، نزولا من 19715 حالة، الأحد، و4347 حالة يوم الإثنين الماضي في حين استمر اتجاه إحصاء الحالات مطردا لكن أعداد متلقي العلاج في المستشفيات زادت لليوم الثاني على التوالي.

وزاد العدد الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و341 ألف حالة وهو سادس أكبر عدد من الإصابات في أوروبا.

وارتفع عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات بواقع 343 مريضا ليبلغ 28037 مريضا وزاد عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة بواقع 91 مريضا ليرتفع إلى 3363 مريضا.

وزاد عدد الوفيات بكوفيد-19 في فرنسا بواقع 458 حالة مقابل 171 حالة، الأحد، ومتوسط متحرك لسبعة أيام 416 حالة وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 79423 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.





14 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأحد، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 15 من 16 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89720 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.





ارتفاع وفيات المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 531 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 166731 وفاة.

كما سجلت 3868 إصابة مؤكدة جديدة يصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى مليون و936013.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المسجلة.



